Cercetările sunt desfășurate într-un dosar privind o posibilă fraudă cu fonduri europene. Ea susține că este nevinovată și că ancheta nu trebuie să afecteze instituția pe care a condus-o. „Nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”, a declarat Micicoi.

Demisia, o decizie personală

„Mi-am înaintat demisia din funcția de prefect al județului Timiș. Decizia îmi aparține mie și doar mie”, a scris Micicoi pe Facebook. Ea a explicat că Instituția Prefectului reprezintă Guvernul român în teritoriu, nu o persoană, și că nu va permite ca o anchetă care vizează un proiect derulat de o asociație de a sa în trecut să devină o problemă a instituției.

„Acum am nevoie de toată energia pentru a-mi proteja familia și a-mi apăra demnitatea. O voi face ca cetățean, nu din funcție”, a mai spus prefectul demisionar.

Ancheta Parchetului European

Vineri dimineață, procurorii Parchetului European coordonați de Laura Codruța Kovesi au efectuat 11 percheziții în județul Timiș, într-un dosar privind o presupusă fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul s-ar ridica la câteva sute de mii de euro, iar persoanele sunt suspectate de constituire de grup infracțional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene.

Perchezițiile au vizat atât locuința prefectului, cât și sediul firmei pe care aceasta o conducea înainte de a ocupa funcția publică. Anchetatorii au percheziționat și mașina prefecturii Timiș aflată în curtea casei sale, dar și autoturismul personal parcat la Palatul Administrativ.

Proiectul vizat și poziția prefectului

Proiectul aflat în atenția anchetatorilor este „Servicii de ocupare şi integrare profesională pentru persoane în risc, marginalizate din teritoriul GAL Freidorf”, derulat de asociația Pro Office, condusă de Micicoi la acea vreme, fără ca ea să fie manager de proiect.

„Singura problemă constatată pe parcursul implementării proiectului a fost o măsură de restituire a unei sume considerate ca fiind alocată unor cheltuieli neeligibile, suma fiind restituită în termenul legal stabilit”, a precizat prefectul.

Ea susține că implementarea proiectului a fost verificată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar rapoartele de verificare din august 2024 și mai 2025 confirmă că asociația a respectat cerințele proiectului.

„Nu dețin nici măcar calitatea de martor”

Micicoi a subliniat că, în acest dosar, nu deține nici măcar calitatea de martor, că nu a fost citată și nu i s-au adus acuzații. „Nu a existat premisa să dețin sau să nu pun la dispoziție documente necesare anchetei. Nici la biroul asociației, nici la domiciliul propriu nu au fost găsite dovezi care să confirme acuzațiile ipotetice apărute în spațiul public”, a scris ea.

Prefectul demisionar consideră că informațiile apărute în presă sunt „prezentate trunchiat sau interpretate tendențios” și reprezintă „o formă de manipulare pentru a masca interese politice majore”.

Nominalizată de USR

Cornelia Elena Micicoi a devenit prefect de Timiș în octombrie 2025, fiind nominalizată de USR în această funcție. Demisia sa vine într-un moment în care ancheta este la început, iar ea rămâne la dispoziția anchetatorilor. „Sunt convinsă că răspunsul va confirma ce spun acum: nu am nimic de ascuns, sunt nevinovată”, a conchis Micicoi.