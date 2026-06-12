În acest dosar sunt făcute, în total, 11 percheziţii în Timiş la persoane suspectate de fraudă cu bani europeni, acuzate de constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi obţinere ilegală de fonduri europene, informează Opinia Timişoarei.

Potrivit sursei citate, percheziţii au fost făcute atât la locuinţa prefectului de Timiş, Cornelia Elena Micicoi, cât şi la sediul firmei conduse de aceasta înainte de a ocupa funcţia publică.

"Este un proiect pe care asociaţia pe care am fondat-o l-a derulat prin GAL-ul Freidorf. Nu ştiu mai multe să vă spun. N-am fost manager de proiect… vă dau mai multe detalii… Asociaţia pe care am fondat-o eu, şi o vreme am condus-o, a derulat acest proiect. Ceva cu formare profesională sau ceva de genu' asta…. Parchetul European îşi face datoria… (…) Eu sunt deschisă", a declarat prefectul de Timiş publicaţiei citate.

Întrebată dacă au fost formulate acuzaţii de fraudă cu fonduri europene, Cornelia Elena Micicoi a spus: "La adresa mea, sigur nu. Eu sunt la dispoziţie, şi mi se pare normal să fiu la dispoziţia autorităţilor. Aşa făceam şi înainte, nu doar acum, că am o oarecare funcţie. Nu mi-au fost solicitate documente mie personal".

Anchetatorii au percheziţionat şi maşina prefecturii Timiş aflată în curtea casei Corneliei Elena Micicoi, dar şi autoturismul personal parcat la Palatul Administrativ.

Cornelia Elena Micicoi a devenit prefect de Timiş în octombrie 2025, fiind nominalizată de USR în această funcţie.