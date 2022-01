Liderul PNL Târgu Jiu: ”S-ar putea să avem soarta PNȚCD-ului”. Despre cine spune că este ”vagabond de bun”

Facebook/ Marcel Laurentiu Romanescu

Primarul PNL din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, este de părere că liberalii ar putea avea soarta PNȚCD dacă vor continua pe drumul actual. Partidul trebuie acum ”să se rebranduiască”, spune edilul, care este și lider al filialei locale a PNL.

“Dacă mergem pe drumul pe care am plecat de un an de zile, s-ar putea să avem soarta PNȚCD-ului”, a declarat Marcel Romanescu, potrivit căruia două lucruri au dus PNL-ul în această situație: alegerea lui Florin Cîțu ca președinte al partidului și alianța cu PSD, scrie Pandurul.

”Ne punem președinți că ne plac ochii lor. Politica de azi e de cumetrie. PNL are o unică șansă. În 2022, să găsească o soluție să se rebranduiască. Dacă depășim decembrie 2022, suntem pierduți. Liderii PNL, oameni cu greutate, primari, președinți de consilii județene ar trebui să se pună la masă și să găsească o soluție. Dacă mergem pe drumul pe care am plecat de un an de zile, din păcate pentru noi, s-ar putea să avem soarta PNȚCD-ului. Știu că doare”, a spus liderul liberal la Radio Infinit.

”Foarte mulți din PNL nu-l mai văd pe Cîțu ca un lider. Pe de altă parte, am intrat într-o guvernare cu PSD. Uitați-vă ce miniștri au desemnat cei de la PSD. Foarte buni comunicatori: Dâncu, vagabond de bun comunicator, Firea, Marius Budăi”, a mai afirmat Romanescu.