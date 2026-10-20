„Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu personal, pentru că tot am vrut să mă întâlnesc, să îi mulţumesc pentru relansarea PNL, în special odată cu căderea Guvernului, şi să îi mulţumesc pentru felul în care a colaborat cu preşedintele, pentru că preşedintele ne-a dat o mână de ajutor foarte mare (...) pentru că noi aveam nevoie de o curăţenie în PNL”, susţine Sighiartău, potrivit News.ro.

„Pentru mine, personal, este o zi bună, pentru că Partidul Naţional Liberal, după mult timp, este în opoziţie. Trebuie să mulţumesc în mod special PSD, lucru pe care îl fac foarte rar. Datorită domnului Sorin Grindeanu şi strategiei lui măreţe, PNL prin vocea preşedintelui şi prin deciziile pe care preşedintele partidului le-a luat a putut, în sfârşit, să se despartă de o perioadă complicată, grea pentru PNL, şi mă refer la această perioadă de coabitare cu PSD începută în 2021. Nu se putea întâmpla acest lucru dacă Sorin Grindeanu nu dădea jos Guvernul în luna mai. Era foarte greu având în vedere situaţia geopolitică, situaţia economică, să vii să spui: dom-le, trebuie să spargem această coaliţie, însă Sorin Grindeanu nu numai că ne-a dat toate motivele, a făcut acest efort ca PNL să înţeleagă că nu mai are ce căuta cu PSD la guvernare şi vreau să le mulţumesc", a afirmat Robert Sighiartău, marţi seară, la Prima News.

„Aveam nevoie de o curățenie în PNL, pentru toți cei care au coabitat cu PSD”

Reprezentantul PNL a subliniat că, după tentativa de rupere a PNL, au ieşit la iveală, în mod public, acei lideri din PNL care luau decizii în funcţie de ce stabileau împreună cu social-democraţii.

„Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu personal, pentru că tot am vrut să mă întâlnesc, să îi mulţumesc pentru relansarea PNL, în special odată cu căderea Guvernului, şi să îi mulţumesc pentru felul în care a colaborat cu preşedintele pentru că preşedintele ne-a dat o mână de ajutor foarte mare (...) pentru că noi aveam nevoie de o curăţenie în PNL pentru ca toţi cei care au coabitat cu PSD şi au făcut businessuri (...) respectivii făceau cu PSD şi erau unii extrem de inteligenţi, adică jucau la două, trei, patru capete şi erau genul de oameni pe care foarte greu îi dovedeai public că erau mai mult cu PSD-ul, că au alte structuri unde îşi iau deciziile şi că au, de fapt, alte influenţe asupra lor. Însă preşedintele României, cu PSD, asigurându-i pe aceşti oameni că sigur odată ce Guvernul Bolojan va pica vor reuşi să rupă PNL şi să pună în fruntea partidului pe altcineva, aceşti oameni au prins curaj şi au ieşit unul câte unul la lumină", a adăugat Sighiartău.

El a subliniat că, din punctul său de vedere „au ieşit cei mai importanţi" şi „au ieşit vârfurile" din PNL despre care Sighiartău a spus că luau deciziile în funcţie de „afacerile" politice pe care le făceau cu PSD.