Partidul REPER şi-a ales liderii şi structurile de conducere. Camelia Sălcudean este noua preşedintă a formaţiunii

Partidul REPER şi-a ales noile structuri de conducere şi liderii, iar Camelia Sălcudean este noua preşedintă a formaţiunii.

„În cadrul Adunării Generale a membrilor, Partidul REPER - Reînnoim Proiectul European al României - şi-a ales liderii şi structurile de conducere centrale. La alegerile pentru preşedinţia REPER, niciun candidat nu a obţinut, în primul tur, majoritatea absolută a voturilor, aşa cum prevede statutul. Drept urmare, Consiliul Naţional a decis organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru alegerea preşedintelui. REPER a acţionat cu respect faţă de principiile democratice, aplicând legea şi regulile interne, indiferent de costurile politice generate de nemulţumirea unuia dintre candidaţi. Camelia Sălcudean este noua preşedintă a Partidului REPER. Conducerea naţională este completată de doisprezece membri, aleşi pe baza regulii de egalitate de gen, şase poziţii fiind rezervate femeilor şi şase bărbaţilor”, se arată într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Facebook/ Camelia Sălcudean

Structura Biroului Naţional al REPER este următoarea:

Vicepreşedinţi: Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Şpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu şi Cosmin Poteraş,

Membri: Irina Hatmanu, Steluţa Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beţa, Dan-Alexandru Roşu şi Marius Octavian Olaru.

Simina Tulbure şi Dan-Alexandru Roşu provin din organizaţia de tineret REPER Youth.

Potrivit comunicatului, cei nouă reprezentanţi regionali desemnaţi sunt:

Bogdan Toader - regiunea Bucureşti-Ilfov,

Bogdan Marius Munteanu - regiunea Sud-Muntenia,

Marcel Ivanov - regiunea Sud-Est,

Adrian Slabu - regiunea Nord-Est,

Florin Barbur - regiunea Nord-Vest,

Nicolae Iorga - regiunea Centru,

Constantin Brescan - regiunea Vest,

Carmen Rodica Stângă - regiunea Sud-Vest,

Matei Puiu - Diaspora.

Au avut loc alegeri şi pentru noua conducere a organizaţiei de tineret REPER Youth.

Copreşedinţi sunt Teodora Tărcuţă şi Andrei-Cezar Asanache, iar membri ai Biroului Naţional: Cristian-Andrei Stoian, Francesco Martinuţ şi Laurenţiu-Marinel Gogoriţă.

Mandatele de reprezentare ale tuturor membrilor aleşi sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.

„Îmi asum mandatul de preşedintă aleasă a REPER cu dorinţa şi responsabilitatea de a construi un partid unit, în care fiecare membru contează şi contribuie. Doar prin coeziune internă, prin munca de echipă şi prin respectarea regulilor putem deveni forţa credibilă pe care oamenii o aşteaptă. Vom continua să colaborăm cu toţi cei care împărtăşesc valorile proeuropene şi reformiste, pentru a întări democraţia şi a aduce reforma reală de care România are nevoie. REPER nu este un proiect individual, ci o echipă de oameni competenţi şi dedicaţi, care lucrează împreună pentru un viitor european, modern şi demn al României”, a declarat Camelia Sălcudean.

