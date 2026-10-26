”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Oleg Ungureanu se numeşte în funcţia de şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru”, se arată în decizia premierului Luca Niculescu publicată luni seară în Monitorul Oficial, relatează News.ro.

Oleg Ungureanu a fost rechemat de la postul de la Lyon, hotărârea în acest sens fiind adoptată vineri de Guvern.

"Potrivit Hotărârii de Guvern, domnul Oleg Ungureanu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză", a anunţat Executivul.

Oleg Ungureanu a fost numit în consul la Lyon în 2023.

Numirea lui Ungureanu este a doua numire provenită din MAE, într-o funcţie importantă în Executiv, după cea a Mihaelei-Ilincuţa Ştefan-Simion, director de cabinet al premierului.