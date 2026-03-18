"Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare. Conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite", a spus Oana Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că ambasadoarea României în Iran a fost adusă în ţară după ce a avansat conflictul, dar în Iran există în continuare personal diplomatic pentru a putea fi alături de românii de acolo.

Însărcinatul cu afaceri al Iranului, interviu pentru Știrile PROTV

Însărcinatul cu afaceri al Iranului la Ambasada Republicii Islamice la București, Javad Karimi, a transmis într-un interviu pentru ȘtirilePROTV că România riscă „răspundere internațională” pentru că a permis utilizarea bazelor militare de către SUA.

Diplomatul iranian susține că, din perspectiva dreptului internațional, Statele Unite și Israelul sunt inițiatorii unui „război ilegal”, iar Iranul are dreptul la autoapărare, conform articolului 51 din Carta ONU.

În acest context, Karimi afirmă că niciun stat nu ar trebui să își pună teritoriul la dispoziția agresorului și avertizează că implicarea indirectă a României ar putea atrage răspundere internațională.

În același timp, oficialul iranian subliniază că relațiile româno-iraniene rămân solide la nivel istoric și diplomatic, în ciuda tensiunilor actuale, și afirmă că soluția pentru încheierea conflictului ar fi „pedepsirea agresorului” și reluarea drumului diplomatic, după ce, în opinia sa, negocierile au fost abandonate în favoarea acțiunilor militare.