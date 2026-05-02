Unică în România, aceasta a atras deja sute de pasionați de ciclism, care au pornit la drum pentru a traversa granița pe două roți, pe un traseu spectaculos prin natură, pe malul Begăi.

De câteva ori pe an, iubitorii de mișcare pot trece frontiera cu Serbia pe bicicletă, pe pista care pornește din Timișoara și urmează cursul râului până la Zrenjanin, primul oraș sârbesc după graniță. În perioada în care funcționează, peste 300 de cicliști trec zilnic pe aici.

Traseul este potrivit atât pentru experimentați, cât și pentru începători. David și Andreea vin direct din Timișoara și sunt prima dată pe această pistă. Până la graniță, au făcut două ore și puțin.

Fată: „Ne-am gândit să facem o plimbare, puțin în aer liber, în aer curat.”

Băiat: „Ne odihnim puțin acum, înainte să plecăm înapoi.”

Unii aleg să rămână peste noapte în Serbia, însă majoritatea pornesc dimineața și se întorc acasă în aceeași zi. Un grup de bucureșteni s-a numărat printre cei care au trecut pe aici, venind special în vestul țării pentru a merge cu bicicleta în Serbia.

Fată: „Cald, vreme frumoasă, vânt, mergem în primul sat, vrem să bem un suc și să ne întoarcem.”

Băiat: „După atâtea zile de muncă, e o tură binevenită.”

Iar o pauză din pedalat la una dintre terasele de pe marginea râului este binevenită.

Băiat: „Mi-am comandat niște mâncare de aici, de la popasul ăsta foarte fain, și e perfect de oprit după un drum lung.”

Pentru că trecerea graniței cu Serbia se face în afara spațiului Schengen, a fost mobilizată și o echipă pentru control.

Potrivit programului de funcționare, în fiecare lună sunt câteva zile în care frontiera amenajată în inima naturii este deschisă.

Mihaela Leș, purtător de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara: „Pentru a merge în Serbia, ai nevoie de o carte de identitate sau un pașaport valabil, iar minorii trebuie să aibă toate documentele legale pentru ieșirea din țară.”

În schimb, potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră, în interiorul spațiului Schengen, trecerea se poate face și în afara punctelor de trecere.

Laurențiu-Valentin David, purtător de cuvânt Poliția de Frontieră Română: „Conform deciziei adoptate de Consiliul Uniunii Europene în decembrie 2024 cu privire la tranzitul frontierei româno-ungare, respectiv româno-bulgare, în situația în care niciunul dintre cele două state nu reintroduce controalele la frontierele interne, frontiera poate fi traversată prin orice loc, fără restricții suplimentare.”

Potrivit legii însă, trebuie respectate alte restricții existente, cum ar fi proprietatea privată sau zonele protejate ori militare.