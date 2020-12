Nu a fost validat mandatul de deputat al lui Francisc Tobă (AUR). Reacția lui George Simion

Mandatul lui Francisc Tobă, deputat ales pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor, nu a fost validat, luni, de comisia de validare, a anunţat liderul AUR, George Simion.

Validarea mandatului său a fost amânată cu 4 zile, pentru verificări, în urma acuzelor că acesta ar fi fost implicat în reprimarea Revoluţiei din 1989.

"Astăzi nu a fost validat un mandat din toţi parlamentarii - mandatul lui Francisc Tobă şi apreciez foarte mult poziţia adoptată de UDMR şi PSD în acest sens şi celelalte partide, desigur, nu au votat pentru a i se valida mandatul şi le felicit şi pe ele. Vom colabora cu toate forţele politice, vrem să facem o opoziţie, dar o opoziţie constructivă în interesul naţiunii române şi suntem deschişi oricând pentru a răspunde presei", a afirmat George Simion, care face parte din comisia de validare, potrivit Agerpres.

El a susţinut că Francisc Tobă nu face parte din AUR.

"Într-adevăr, cineva care era pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor, nu face parte din partidul AUR, acest Francisc Tobă, despre care am descoperit şi noi, se înscrisese în ultima zi, venea de la un alt partid, era secretar general acolo. Am descoperit că există suspiciuni în privinţa lui, aşa că nu am dorit validarea mandatului acestui domn până nu îşi clarifică situaţia legală. Niciun judecător nu a judecat pe fond crimele Revoluţiei şi aşteptăm pe Iliescu, Petre Roman şi toţi cei vinovaţi şi aflaţi în rechizitoriul dosarelor Revoluţiei şi Mineriadei să fie aduşi în faţa Justiţiei şi să nu fie scăpaţi pe diferite motive", a adăugat Simion.

De ce nu a fost validat mandatul lui Francisc Tobă

Comisia pentru validare a Camerei Deputaţilor a decis luni să amâne pentru 4 zile validarea mandatului lui Francisc Tobă în baza articolului 7 alineatul 4 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.a declarat Gabriel Andronache, vicepreşedinte al Comisiei, pentru News.ro.

„Amânarea validării mandatului unui deputat se propune de către Comisia de validare plenului Camerei Deputaţilor, pentru o dată ulterioară, dacă nu s-au putut clarifica, în termenul prevăzut, toate aspectele legate de soluţionarea unor contestaţii şi dacă deputatul în cauză nu a depus toate documentele cerute de legislaţia în vigoare pentru validarea mandatului său. În termen de cel mult 10 zile de la clarificarea problemelor care au justificat amânarea, Comisia de validare va propune validarea sau invalidarea mandatului, după caz”, arată alineatul 4 al articolului 7 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au întrunit luni, de la ora 12:00, ca urmare a decretului de convocare emis de preşedintele României, după alegerile parlamentare din 6 decembrie.

În prima zi de lucru a noilor senatori şi deputaţi vor fi formate comisiile de validare a mandatelor, vor fi validate mandatele, iar parlamentarii vor depune jurământul. Procedurile sunt similare la cele două Camere, diferenţe fiind înregistrate în ceea ce priveşte numărul membrilor comisiilor de validare şi procentul mandatelor care trebuie validate pentru a se considera legal constituită o cameră.

La Camera Deputaţilor, acesta este de două treimi, iar la Senat de trei pătrimi. În ambele cazuri, pentru ca un mandat să fie validat, este necesară depunerea jurământului. Potrivit actualului preşedinte al Camerei Marcel Ciolacu, ar putea fi înregistrate mai multe absenţe după ce în grupul minorităţilor naţionale a fost înregistrat un caz de COVID-19.

Co-preşedintele AUR, George Simion, a anunţat sâmbătă, că nu va fi validat mandatul de parlamentar pentru Francisc Tobă. El a precizat că aceasta a fost o decizie grea, care ar putea afecta partidul, dar că a considerat că este mai important să fie corecţi şi cinstiţi.

Născut în 1953, Francisc Tobă a absolvit Academia Militară Tehnică din Bucureşti, unde a devenit ”specialist în armament şi rachete” şi a fost preşedintele FSN Sibiu şi deputat FDSN în 1992.

Numele lui Tobă apare în dosarul legat de represiunea care a avut loc în Sibiu, în timpul evenimentelor din decembrie 1989.