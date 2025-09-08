Norma de predare a crescut la 20 de ore pe săptămână. Bolojan: O mare parte din ore sunt acoperite de suplinitori

O bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan.

El s-a referit la protestul profesorilor din prima zi de şcoală faţă de măsurile de austeritate care afectează domeniul educaţiei.

"În ceea ce priveşte nemulţumirile care au fost reflectate şi în mişcările de astăzi în mitingul din Bucureşti şi celelalte proteste, ele vin în contextul în care pe fondul deficitului bugetar mare pe care l-a înregistrat România şi anul trecut, dar şi anul acesta, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri de corecţie bugetară, iar zona de educaţie a fost zona în care aceste măsuri au fost aplicate printre primele", a declarat şeful Executivului la TVR.

Bolojan a explicat că, potrivit noilor măsuri, norma de predare săptămânală a fost majorată cu două ore, şi anume, cei care predau 18 ore ar urma să predea 20 de ore săptămânal.

"Gândiţi-vă că avem aproximativ 230.000 de posturi în sistemul de învăţământ care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, puţin sub 160.000, iar diferenţa până la 230.000 sunt aproximativ 30.000 de posturi la plata cu ora şi peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori. Deci o bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori sau erau plătite suplimentar la plata cu ora", a spus el.

Premierul a adăugat că această creştere a normei de predare efectivă a redus probabil la jumătate cele 30.000 de posturi la plata cu ora.

El a menţionat că norma de 20 de ore de predare este norma la nivelul european.

"Dacă ne gândim, asta este norma în ţări precum Franţa sau Spania, iar în Germania este o normă de predare care se duce până la 25 de ore săptămânal", a susţinut Ilie Bolojan.

Întrebat de ce nu a participat luni la discuţiile preşedintelui cu liderii sindicatelor din educaţie, la Cotroceni, el a amintit că a avut în această perioadă discuţii cu sindicatele din domeniu.

"Ceea ce am decis este rezultatul unei analize a activităţii din învăţământ", a răspuns şeful Guvernului.

