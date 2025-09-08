Norma de predare a crescut la 20 de ore pe săptămână. Bolojan: O mare parte din ore sunt acoperite de suplinitori

Stiri Politice
08-09-2025 | 22:07
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

O bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan.

autor
Vlad Dobrea

El s-a referit la protestul profesorilor din prima zi de şcoală faţă de măsurile de austeritate care afectează domeniul educaţiei.

"În ceea ce priveşte nemulţumirile care au fost reflectate şi în mişcările de astăzi în mitingul din Bucureşti şi celelalte proteste, ele vin în contextul în care pe fondul deficitului bugetar mare pe care l-a înregistrat România şi anul trecut, dar şi anul acesta, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri de corecţie bugetară, iar zona de educaţie a fost zona în care aceste măsuri au fost aplicate printre primele", a declarat şeful Executivului la TVR.

Bolojan a explicat că, potrivit noilor măsuri, norma de predare săptămânală a fost majorată cu două ore, şi anume, cei care predau 18 ore ar urma să predea 20 de ore săptămânal.

"Gândiţi-vă că avem aproximativ 230.000 de posturi în sistemul de învăţământ care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, puţin sub 160.000, iar diferenţa până la 230.000 sunt aproximativ 30.000 de posturi la plata cu ora şi peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori. Deci o bună parte din orele în şcolile din România sunt predate de suplinitori sau erau plătite suplimentar la plata cu ora", a spus el.

Citește și
Bolojan
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Premierul a adăugat că această creştere a normei de predare efectivă a redus probabil la jumătate cele 30.000 de posturi la plata cu ora.

El a menţionat că norma de 20 de ore de predare este norma la nivelul european.

"Dacă ne gândim, asta este norma în ţări precum Franţa sau Spania, iar în Germania este o normă de predare care se duce până la 25 de ore săptămânal", a susţinut Ilie Bolojan.

Întrebat de ce nu a participat luni la discuţiile preşedintelui cu liderii sindicatelor din educaţie, la Cotroceni, el a amintit că a avut în această perioadă discuţii cu sindicatele din domeniu.

"Ceea ce am decis este rezultatul unei analize a activităţii din învăţământ", a răspuns şeful Guvernului. 

Sursa: Agerpres

Etichete: profesori, ilie bolojan, suplinitori,

Dată publicare: 08-09-2025 22:07

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum
Stiri Politice
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

Boloș: Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficit când era premier. Reacție: ”Oamenii politici se mai alintă”
Stiri Politice
Boloș: Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficit când era premier. Reacție: ”Oamenii politici se mai alintă”

Marcel Ciolacu spunea că-l doare ”în organul genital” de deficitul bugetar în timpul primului său mandat de premier, potrivit unei declarații făcute de Marcel Boloș, ministrul său de Finanțe din acea perioadă.

 

Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți”
Stiri Politice
Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți”

Sătul de săgețile pe care și le aruncă liderii coaliției, președintele Nicușor Dan le-a cerut astăzi să facă pace, de dragul României. Însă, doar câteva ore mai târziu, PSD a depus la Parlament două proiecte de lege menite să schimbe măsuri importante.

Recomandări
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum
Stiri Politice
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28