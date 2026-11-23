Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei, liderii europeni sunt deciși să continue să propună noi sancțiuni, până când Rusia va da dovadă de „intenții sincere” pentru o pace durabilă în Ucraina.

Ursula von der Leyen afirmă că, prin acest nou pachet de sancțiuni va fi intensificată presiunea asupra Rusiei în trei moduri.

„Lovim mai puternic mijloacele prin care Rusia își finanțează războiul, vizând băncile și platformele de criptomonede ale acesteia. Izolăm și mai mult Rusia. Îi închidem ușa participării la evenimentele sportive și culturale europene. Înăsprim regulile privind vizele. Și intensificăm eforturile de aplicare a sancțiunilor”, a transmis președinta Comisiei Europene.

„Elementele-cheie” ale celui de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Von der Leyen a făcut și o trecere în revistă ale măsurilor cuprinse în cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Prima decizie vizează serviciile financiare.

„Extindem interdicția privind tranzacțiile la aproximativ 60 de bănci rusești. Toate cele 60 de bănci vor fi excluse din sistemul SWIFT. De asemenea, luăm măsuri severe împotriva rețelelor de criptomonede și de plăți. Ne vom concentra asupra Rusiei, dar vom include și țările terțe care ajută Rusia să eludeze sancțiunile noastre. Acesta este unul dintre obiectivele principale ale noului nostru pachet de măsuri. Și un domeniu important în care dorim să ne coordonăm eforturile cu partenerii internaționali. Acesta este motivul pentru care am lansat, de asemenea, un grup operativ pentru sancțiuni în domeniul criptomonedelor, menit să sprijine aceste eforturi”, afirmă președinta Comisiei.

O altă măsură vizează sectorul energetic rus.

„Extindem interdicția privind serviciile energetice, astfel încât nicio companie europeană să nu poată ajuta Rusia să construiască, să exploateze sau să repare infrastructurile sale energetice, în special rafinăriile. Pentru prima dată, această interdicție vizează și serviciile de energie electrică. În ceea ce privește „flota fantomă” rusă, adăugăm pe listă peste 70 de nave suplimentare. De asemenea, propunem interzicerea tuturor navelor-cisternă asigurate în Rusia”, spune von der Leyen.

De asemenea, a fost propusă o interdicție de acordare a vizelor pentru foștii combatanți ruși.

„Am asistat recent la o escaladare a activităților cinetice neconvenționale ale agenților ruși în Europa. Iar această interdicție face parte din răspunsul nostru. Foștii combatanți ruși reprezintă un risc de securitate pentru Europa. Nu li se poate permite să circule liber prin țările noastre. Prin urmare, intrarea în Uniunea Europeană le va fi interzisă. În al patrulea rând, vom interzice cetățenilor europeni să ocupe în continuare funcții în organele de conducere ale companiilor din Rusia. Nu poate exista o continuare a activităților ca de obicei în relațiile noastre economice cu Rusia”, se mai arată în comunicatul Comisiei.

Nu în ultimul rând, sunt vizate sportul și cultura în relația cu Rusia.

„Evenimentele sportive nu pot constitui un forum pentru activități de propagandă. Astăzi, pentru orice eveniment sportiv din UE, introducem interdicții privind participarea echipelor și a sportivilor ruși care concurează sub steagul Rusiei. Propunem interzicerea afișării simbolurilor oficiale rusești. De asemenea, vom restricționa fluxurile financiare provenite de la sponsori ruși către asociațiile sportive și culturale cu sediul în Europa. Și vom introduce restricții privind ocuparea de funcții de către cetățeni ruși în organele de conducere ale federațiilor sportive cu sediul în Europa”, a mai transmis Ursula von der Leyen.