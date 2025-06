Nicuşor Dan: România şi Polonia simt aceeaşi mare ameninţare din partea Rusiei şi sunt obligate să colaboreze

El a participat la Summitul B9 şi al Ţărilor Nordice, în capitala Lituaniei.

"Spre deosebire de România, unde acum două săptămâni am avut o competiţie între un candidat pro-occidental şi un candidat care repeta foarte des narativele Rusiei, în Polonia am avut o competiţie între un candidat pro-integrare europeană şi un candidat pentru o mai mare independenţă a Poloniei faţă de structurile europene, dar amândoi ferm anti-ruşi. Deci din această perspectivă, colaborarea noastră n-o să fie dificilă", a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă l-a felicitat pe preşedintele ales al Poloniei, el a răspuns: "L-am felicitat pe domnul Duda (Andrzej - n.r., actualul preşedinte), care este din acelaşi partid".

