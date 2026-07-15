Președinta Comisiei Europene și Volodimir Zelenski au semnat în capitala Ucrainei un parteneriat pentru industria de apărare.

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări la Kiev că România rămâne un aliat care sprijină păstrarea frontierelor recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan: ”Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe. România, în calitate de vecin al Ucrainei, prieten veritabil și Partener Strategic al acesteia poate afirma acest lucru cu toată convingerea: recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru menținerea unor frontiere stabile și a ordinii globale.”

Volodimir Zelenski a decorat-o pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cu Ordinul Europei. Cei doi au semnat un acord pentru producția comună de drone, ca să combine capacitatea tehnologică și industrială a Europei cu experienta ucrainenilor de pe frontul de luptă.

Volodimir Zelenski: ”Obiectivul nostru principal nu este o Rusie fără benzină, ci o Ucraină fără Rusia. O Ucraină fără război, o Ucraină alături de Europa.”

Volodimir Zelenski a decorat și soldați - pe unii post-mortem, așa că rudele lor au primit distincțiile. Ceremonia a avut loc în centrul vechi al Kievului.

Remus Cernea, corespondent de război: ”Aici, în Piața Sfântul Mihail sunt și o serie de tancuri amplasate, vedeți aici, sunt tancuri, tunuri autopropulsate, sunt blindatele rusești cu care rușii au atacat Kievul. O mărturie a faptului că Rusia nu a reușit să învingă Ucraina.”

Summit-ul a ajuns la a cincea ediție, iar printre temele discutate au fost și aderarea Ucrainei și Moldovei la UE, conectivitatea regională și securitatea energetică.