Reprezentanţii Celor 27 la Bruxelles au dat o undă verde preliminară unei deschideri oficiale a unui prim grup de subiecte de negociere cu Ucraina şi cu Republica Moldova, marcând astfel "o etapă importantă pe drumul lor al integrării europene", a anunţat un reprezentant al preşedinţiei cipriote a Consiliului European.

Mai mult, surse ale publicației European Pravda au declarat că, mai devreme în cursul zilei, pe ordinea de zi a reuniunii Coreper din 3 iunie a fost adăugat un punct separat privind lansarea procesului oficial de deschidere a Clusterului 1 pentru Ucraina și Moldova în cadrul negocierilor de aderare la UE, scrie Ukrainska Pravda.

O sursă a European Pravda a declarat că acest lucru a devenit posibil în urma unui rezultat pozitiv al discuțiilor dintre echipele tehnice ale Ucrainei și Ungariei, despre care partea maghiară a informat Consiliul UE.

European Pravda a aflat că ambasadorii UE vor discuta rezultatele evaluării din cadrul clusterului „Fundamentals” și, de asemenea, dacă discuția va avea succes, rezultatele îndeplinirii de către Ucraina a criteriilor de referință pentru deschiderea clusterului „Fundamentals”.