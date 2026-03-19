Nicușor Dan a fost întrebat, joi, într-o conferință de presă, cum vede rezolvarea acestei crize legate de creșterea prețului la combustibil. ”Am avut discuția asta în CSAT în urmă cu 10 zile. Aici și primul ministru, și ministrul de Finanțe, și ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp au mai avut loc discuții la guvern, între Guvern și operatorii pe piața de energie, și o să vedeți, în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Posibile intervenții ale statului în piața carburanților

Întrebat dacă România ar putea opta pentru plafonarea prețului sau pentru limitarea alimentărilor la pompă, Nicușor Dan a răspuns: ”O să vedeți măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate, dar o să fie o acțiune din partea statului român. Asta pot să vă spun”.

Președintele României a mai fost întrebat cu ce idei merge România la Consiliul European, mai ales în privința energiei.

România și poziția privind energia în UE

”Din toate subiectele care sunt pe masă, subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Noi suntem într-un grup de state care urmăresc și presează pentru o încetinire a tranziției pe zona de energie, astfel încât și prețurile la energie pentru companiile din Europa și, deci, România și industriile mari consumatoare de energie să nu aibă de suferit. Asta e pe de-o parte. Și, pe de altă parte, este o dezbatere în interiorul Uniunii Europene cu privire la nuclear, iar noi suntem printre principalii susținători ai nuclearului, al direcționării producției și stimulării producției nucleare în interiorul Uniunii”, a declarat Nicușor Dan.

Planul Ministerului Energiei pentru situația de criză

Bogdan Ivan a declarat, marți, că Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului un proiect de act normativ prin care să se instituie situația de criză în domeniul carburanților, care este în analiză și la care așteaptă răspuns, după ce trece bugetul, joi, în Parlament. Ivan a arătat că există o decizie principială, la nivelul întregii coaliții, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situația în care lucrurile pe plan internațional se degradează. El a precizat că lucrul care îl interesează este ca prețul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive.

”În momentul de față, Ministerul Energiei a venit cu un proiect de act normativ, pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care să instituim situația de criză în domeniul carburanților, lucru care ne conferă mai multe drepturi ca stat, pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la asigurarea faptului că nu avem creșteri artificiale ale prețului, pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producția internă să blocăm exporturile de combustibil, tocmai pentru a ne asigura că avem satisfăcut necesarul pe piața internă, cu excepția solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO, iar mai departe, un document de lucru intern pe care l-am pus pe masa și a Coaliției și a Guvernului, care are foarte multe alte scenarii de lucru, care, în momentul de față, pot să suporte modificări foarte clare, este în momentul de față în analiză”, a spus ministrul Energiei, la Parlament.