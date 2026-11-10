El a răspuns astfel întrebat dacă are în o intenţie o evaluare care să ducă la remanierea unor miniştri până la Crăciun, având în vedere afirmaţiile din partea unor reprezentanţi ai PSD potrivit cărora vor fi miniştri remaniaţi până la acea dată.

„Cred că evaluarea Guvernului, a miniştrilor, a mea este permanentă şi primii care o fac sunteţi dumneavoastră. Deci eu am impresia că zi de zi sau oră de oră suntem evaluaţi. Şi în fiecare şedinţă de guvern discutăm despre ce facem şi despre ce am putea face mai bine. Guvernul acesta tocmai împlineşte astăzi trei săptămâni, prefer să mă gândesc la ce avem de construit", a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a participat marţi la deschiderea GoTech World 2026, eveniment B2B dedicat soluţiilor IT şi digitale din Europa Centrală şi de Est ajuns la cea de-a 15-a ediţie.