„În 2025, doar 5,2% dintre companiile româneşti cu cel puţin zece angajaţi utilizau AI”

„Aş spune că România trebuie să accelereze ritmul adaptării la această lume care vine sau care a sosit deja. Există nişte cifre Eurostat care spun că, în 2025, doar 5,2% dintre companiile româneşti cu cel puţin zece angajaţi utilizau tehnologii de inteligenţă artificială, faţă de 20% la nivelul Uniunii Europene. Aici nu ştiu dacă domnul ministru al Digitalizării şi Inteligenţei Artificiale va spune ceva, că el are o părere uşor diferită. El spune că în administraţia română se foloseşte inteligenţa artificială, dar nu se foloseşte neapărat într-un mod foarte coordonat”, a declarat premierul Niculescu. El a subliniat că sectorul IT&C a crescut de trei ori mai mult decât economia în ansamblu în ultimele două decenii.

„În orice caz, cele mai recente rapoarte OCDE arată că sectorul IT&C a crescut de aproximativ trei ori mai mult decât economia în ansamblu în ultimii douăzeci şi ceva de ani, iar România, după cum ştiţi, se pregăteşte să adere la OCDE, o organizaţie care reuneşte cele mai importante economii dezvoltate ale lumii”, a explicat Luca Niculescu.

„Prioritatea noastră este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate”

El a susţinut că prioritatea ţării este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate.

„Aş spune, revenind la tema dialogului de azi, că România are toate motivele să fie un actor dinamic, iar prioritatea noastră este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate, să sprijine investiţiile, să crească productivitatea, să susţină cercetarea şi inovarea şi să ajute tocmai companiile româneşti să se extindă pe pieţele internaţionale. Avem responsabilitatea de a avea un stat care să ţină pasul cu această transformare şi există câteva idei clare în programul nostru de guvernare în această direcţie”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul consideră că digitalizarea nu înseamnă doar mutarea formularelor de pe hârtie pe un ecran.

„În primul rând, faptul că am decis să avem un ministru delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială, care are printre obiectivele principale interconectarea sistemelor guvernamentale, iar digitalizarea administraţiei nu înseamnă doar mutarea formularelor din formatul pe hârtie pe un ecran. Înseamnă servicii publice mai simple, mai accesibile, mai sigure. Înseamnă proceduri regândite, nu doar informatizate, şi înseamnă instituţii care colaborează şi folosesc datele în mod responsabil. Înseamnă, pe scurt, mai puţin timp pierdut de cetăţeni şi de companii în relaţia pe care o au cu statul. Şi aici, da, cred că avem ceva de lucru”, a declarat Niculescu.

„Vom consolida rezilienţa cibernetică”

Premierul a adăugat că nu se poate vorbi despre transformare digitală fără să se vorbească despre securitate.

„Atacurile cibernetice, fraudele, manipularea informaţională ameninţă infrastructuri esenţiale, instituţii şi încrederea publică. Vom consolida rezilienţa cibernetică, vom întări protecţia infrastructurilor critice şi vom promova o cultură la nivelul administraţiei şi al mediului privat”, a mai afirmat Luca Niculescu.