Documentul, semnat la București în 23 martie 2023, stabilește cadrul prin care persoanele care au lucrat în cele două țări își pot valorifica perioadele de asigurare pentru obținerea drepturilor de pensie, a anunțat Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Potrivit autorităților, noul acord permite totalizarea perioadelor de asigurare realizate în România și SUA pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Fiecare stat va calcula și va acorda partea de pensie aferentă perioadelor de asigurare realizate în propriul sistem.

Acordul se aplică sistemului public de pensii din România și programului federal american de asigurare pentru bătrânețe, urmași și dizabilitate. De prevederile acestuia beneficiază persoanele care sunt sau au fost asigurate în unul sau în ambele state, precum și cele ale căror drepturi de pensie derivă de la acestea.

Ce beneficii aduce acordul România-SUA

Printre principalele prevederi se numără posibilitatea cumulării perioadelor de asigurare realizate în cele două state pentru obținerea pensiei și protejarea drepturilor de pensie pentru persoanele care locuiesc în celălalt stat.

Acordul urmărește, de asemenea, evitarea situațiilor în care o persoană ar trebui să contribuie de două ori la sistemele de securitate socială pentru aceeași perioadă de activitate și simplificarea procedurilor administrative pentru lucrători, angajatori și pensionari.

Intrarea în vigoare a acordului este rezultatul unui proces bilateral bazat pe principiile reciprocității și egalității de tratament și are ca obiectiv consolidarea protecției sociale a persoanelor care au lucrat sau lucrează în România și Statele Unite.

Noul cadru juridic este destinat în special persoanelor care au acumulat perioade de asigurare în ambele sisteme și care, în lipsa totalizării, ar putea întâmpina dificultăți în îndeplinirea condițiilor pentru acordarea drepturilor de pensie.