În WhatsApp există acum în setări opțiunea de Subscriptions sau Abonamente și, practic, poți să plătești pentru WhatsApp Plus, care costă 13 lei pe lună.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Scumpiri avem și pe toate rețelele de socializare ale celor de la Meta, în principal Facebook, Instagram și WhatsApp, care vin acum cu niște abonamente care aduc funcții suplimentare, în special pentru creatorii de conținut sau de business.
În WhatsApp există acum în setări opțiunea de Subscriptions sau Abonamente și, practic, poți să plătești pentru WhatsApp Plus, care costă 13 lei pe lună.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.