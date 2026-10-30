Potrivit acestuia, adevărata lecţie de la Colectiv e despre consecinţele nepăsării, potrivit Agerpres.

„Am promis că schimbăm sistemul. Doar am promis... Încă suntem guvernaţi de „merge şi aşa”. Continuăm să evităm regulile pe care le dorim aplicate de ceilalţi. Siguranţa este încă văzută ca o cheltuială care „nu merită”. Căutăm vinovaţi după tragedii. Instituţiile reacţionează cu precădere în criză, după ce trece emoţia publică, ajungem iar la 'merge şi aşa'. Tolerăm mici abateri, ba chiar oferim argumente pentru a susţine nevoia lor, până când ele produc mari catastrofe. Catastrofa se produce, trece emoţia şi o luăm de la capăt ca şi cum nimic nu s-a întâmplat. Credem că 'nouă nu ni se poate întâmpla”, a afirmat Gelu Duminică, într-o postare pe Facebook.

În opinia sa, cultura improvizaţiei rămâne mai puternică decât cultura responsabilităţii, iar memoria victimelor este invocată des, dar lecţiile lor sunt aplicate rar.

„Adevărata lecţie de la Colectiv e despre consecinţele nepăsării. Dar asta ne obligă să ne uităm la noi înşine şi să schimbăm ce e de schimbat. Preferăm să n-o facem. Din superioritate şi/sau din nepăsare. Normal, avem pretenţia ca lucrurile să se schimbe... şi o luăm de la capăt cu promisiunea de a schimba sistemul”, a transmis Gelu Duminică.

Pe 30 octombrie 2015, 65 de tineri şi-au pierdut viaţa în incendiul de la Clubul Colectiv