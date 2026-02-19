Odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan a Legii privind pensiile magistraților, România va putea demonstra îndeplinirea reformei asumate de România în cadrul PNRR.

Urmează, apoi, transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care România va cere reanalizarea a cererii de plată nr. 3, respectiv recuperarea a 231 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili.

Ministrul Păslaru a anunțat, joi, la Palatul Victoria, că autoritățile au informat deja Comisia Europeană în mod informal și tehnic despre evoluția situației și pregătesc transmiterea unei cereri oficiale de reanalizare a cererii de plată numărul trei.

Comunicarea cu Comisia Europeană și pregătirea documentelor

Pîslaru a subliniat că Executivul a notificat Comisia despre intenția de a actualiza documentele ce dovedesc îndeplinirea jalonului. El a precizat că România va retransmite cover note-ul, documentul care justifică atingerea jalonului:„Am avut o comunicare informală cu Comisia Europeană, am avut o comunicare tehnică cu Comisia Europeană în care am atenționat cu privire la această evoluție legată de jalonul privind pensiile magistraților. (...) Am anunțat faptul că vom reface și retransmite (...) cover note-ul, deci documentul care prezintă dovada îndeplinirii jalonului.”

În prezent, autoritățile așteaptă publicarea actului legislativ în Monitorul Oficial pentru a finaliza documentația. „Așteptăm promulgarea și numărul din Monitorul Oficial pentru a încheia acel document. Și vom avea o scrisoare în care vom explica toate demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată trei (...).”

Reacția Comisiei Europene și legătura cu anunțurile României

Potrivit ministrului, reacția Comisiei Europene a venit pe fondul anunțurilor proactive ale României:„Reacția pe care ați văzut-o la Comisia Europeană este în mod evident legată și de pro activitatea noastră de a anunța Comisia Europeană cu privire la aceste demersuri.”

El a precizat că România este pregătită să trimită cererea oficială imediat ce actul va fi promulgat:„Promulgarea este iminentă. (...) Și suntem pregătiți să trimitem aceste informații.”

Cum va evalua Comisia Europeană cererea de plată 3

Pîslaru a explicat că evaluarea Comisiei va ține cont de noile argumente depuse de România: „Analiza cererii de plată trei va lua în calcul argumentele pe care noi le vom depune.”

Ministrul a recunoscut și întârzierile acumulate față de calendarul PNRR, însă spune că demersurile recente ar putea schimba perspectiva Bruxelles-ului: „Deși suntem în al treișpelea ceas, întârziere de mai mult de două luni, peste 28 noiembrie, (...) vom putea depune în timp util aceste informații, ca să poată să fie luate în calcul în analiza cu cererea de plată trei.”

Termen estimat pentru răspunsul oficial de la Bruxelles

Ministrul estimează că răspunsul Comisiei nu va depăși prima jumătate a lunii martie: „Răspunsul nu poate să întârzie mai mult de luna martie, aș îndrăzni să spun prima jumătate a lunii martie, pentru că se depășește perioada aceea de analiză uzuală. Practic, termenele curg de pe 28 noiembrie (...).”