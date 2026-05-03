'AMR: 2 zile. Două zile în care PSD poate decide dacă respectă direcția de care România are nevoie. Dacă respectă regulile interesului public, nu pe cele ale interesului politic imediat. Dacă înțelege că PNL nu mai este manevrabil și că am ales ferm drumul demnității și al respectării deciziilor asumate. Relația PNL-PSD din timpul guvernărilor comune din ultimii ani a fost o succesiune de compromisuri costisitoare. Am făcut concesii care ne-au îndepărtat de oameni - în special de cei din mediul urban, de antreprenori, de cei activi, care țin economia în picioare. Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD, iar acest lucru s-a văzut și s-a simțit până la firul ierbii. Am ajuns să avem o imagine publică de 'breloc' al PSD. Poate că am tăcut prea mult atunci când unele decizii interne au fost convenabile pentru PSD. PNL și-a amanetat viitorul electoral pentru o liniște de moment. A urmărit avantaje imediate, în loc să gândească strategic - ca un partid care aspiră la 30%, nu unul care se mulțumește cu 14%', a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Deputata a amintit că, în 2019, la alegerile europarlamentare, 'PNL a obținut peste 27% și a câștigat', adăugând că partidul ar putea ajunge la 30 %.

'Am câștigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată. Românii ne-au acordat încrederea exact atunci când am ales să fim noi înșine. Nu eram la masa PSD, ci alternativa la ea. De atunci, pentru PNL, lucrurile au mers în jos, până la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, când nici măcar nu am ajuns în turul al doilea. O situație rușinoasă pentru un partid care a dat președintele României timp de 10 ani! Astăzi, lecția este simplă: compromisurile fără direcție erodează, iar costul - politic și de încredere - este uriaș. De aceea, rezoluția BPN din 21 aprilie este clară: dacă PSD declanșează o criză guvernamentală, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune. Nu este o amenințare, ci o concluzie la care am ajuns după prea mulți ani în care am acceptat firimituri electorale în detrimentul unui parcurs strategic. Putem fi un partid de 30%. România are nevoie de un partid liberal puternic', a transmis liberala. PNL a ajuns să aibă 'o imagine publică de 'breloc' al PSD', susține deputata Raluca Turcan, președinta filialei liberale Sibiu, care adaugă că au mai rămas două zile în care social-democrații pot decide dacă respectă direcția de care România are nevoie.

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, de către liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc marţea viitoare.

Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.