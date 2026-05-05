„Cred că ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor. Eu mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte.”, a spus președintele PSD.

Grindeanu a mai precizat că PSD nu va susţine guverne minoritare.

„Eu nu vreau şi n-o să ies din ceea ce v-am spus şi până acum. Aşa cum am făcut apel la ceilalţi colegi din Parlament, de la alte partide politice, să încerce să se ocupe de partidele lor, nu o să auziţi de la mine să dau lecţii cu celor de la PNL sau sfaturi celor de la USR. E treaba domniilor lor să-şi decidă viitorul politic. Eu pot să vorbesc doar în numele PSD-ului şi spun următorul lucru, că PSD-ului este dispus rapid la găsirea unei soluţii, că îmi doresc să avem rapid un guvern, că toate opţiunile sunt deschise”, a subliniat Grindeanu.

Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.