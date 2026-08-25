Mirabela Grădinaru a fost primită la Kiev de cuplul prezidențial în ziua în care Ucraina a aniversat 35 de ani de independenţă.

Ea a transmis că România rămâne alături de Ucraina și a vorbit despre suferința familiilor care și-au pierdut copiii în războiul declanșat de Rusia.

„Sunt pentru prima oară la Kiev, la invitația doamnei Olena Zelenska. Mesajul meu personal este: Suntem alături de Ucraina și le dorim forță pentru a continua și a rezista în fața agresorului. Sper, îmi doresc să fie pace, pentru că pacea înseamnă libertate și cred că toți își doresc liniște. A fost un moment emoționant, am rămas fără cuvinte, e suficient a privi ochii mamelor care și-au pierdut fiii în acest război nedrept, pentru a înțelege că ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina nu ar trebui să se întâmple nicăieri. Și cât de importantă este libertatea și pacea, pentru că uneori avem impresia, ca și viața, că pacea este un dat. Se pare că trebuie luptat pentru ea, pentru pace, și limita dintre viață și moarte este invizibilă astăzi. Și trebuie să prețuim fiecare moment și trebuie să prețuim faptul că în țara noastră este pace și să sprijinim poporul ucrainean pentru a-și apăra teritoriul”, a declarat ea pentru TVR Info.