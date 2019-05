Meleșcanu explică umilirea românilor din diaspora: ”Nu am știut cum să administrăm”

Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a dat, marți, primele explicații pentru blocajele cu care s-au confruntat mii de români din străinătate la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Prima dată când Teodor Meleșcanu a vorbit despre această problemă a fost duminică seara, când a spus că nu are ce să îşi reproşeze cu privire la cozile formate la secţiile de votare din străinătate.

După câteva ore, însă, Meleșcanu a cerut scuze diasporei.

Acum, ministrul de Externe încearcă să ofere primele explicații. El spune că ”decizia cu referendumul a dublat munca în secțiile de votare”.

”Nu am știut cum s-o administrăm, cum s-o manageriem. Pentru că noi n-am avut un rând de alegeri, așa cum se hotărâse, a venit după aceea decizia cu referendumul, care practic a dublat munca, activitatea în secțiile de votare. Aceasta fost una dintre primele cauze și o a doua cauză este faptul că a venit un număr foarte mare de oameni și în condițiile în care în multe secții de votare era o singură tabletă pentru verificarea votului multiplu au trecut perioade foarte mari de timp.

Ca să vă dau o idee. În principiu, la votarea în străinătate ia cam 2, 3 minute pe om. Votarea. Având în vedere că era și referendumul cu încă 2 întrebări cu 2 buletine este între 6 și 7 minute. Deci a existat o presiune..”

Românii din diaspora, umiliți la vot

Alegerile parlamentare au adus o nouă umilinţă pentru românii din Diaspora. Zeci de mii de oameni nu au reuşit să voteze, după o zi în care au stat şi 9 ore în picioare, la cozi uriaşe.

La finalul zilei, unii au fost alungaţi din fața secţiilor de forţele de ordine chemate de funcţionarii români.

În oraşele cu mari comunităţi româneşti, oamenii spun că au fost puţine secţii de votare şi personal insuficient. În consecinţă, cozile erau uriaşe.

Ironia sorţii, Teodor Melescanu era ministru de Externe şi la alegerile din 2014, când romanii au fost alungaţi de poliţie de la secţiile de vot din Europa, acolo unde se formaseră cozi kilometrice. Şi atunci, dar şi acum, ministru de externe era Teodor Melescanu.

Protest la MAE față de Meleşcanu

Câteva zeci de protestatari au manifestat, luni seară, în faţa Ministerului Afacerilor Externe, cerând demisia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu.

De asemenea, a fost inițiată o petiţie online prin care se cere demisia ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, "pentru sabotarea, încă o dată, a românilor de peste hotare şi a dreptului acestora de a vota".