Echipa sa a câștigat jumătate dintre locurile din Biroul Național al partidului, urmată de cea a Dianei Buzoianu. Dominic Fritz rămâne președinte.

Radu Miruță a obținut cele mai multe voturi pentru funcția de vicepreședinte, iar echipa sa a câștigat jumătate dintre cele 24 de locuri din conducerea partidului.

Radu Miruță, vicepreședinte USR: „Eu vreau să vă spun un singur lucru și vreau să îl țineți minte pentru următorii trei ani: USR va câștiga alegerile ajungând la porțile oamenilor din această țară, care nu ne-au votat pentru că nu ne-au văzut niciodată”.

Din echipa sa au mai fost aleși vicepreședinți Dan Barna, Iulian Lorincz și Radu Mihaiu. Printre ceilalți membri ai conducerii se numără Ionuț Moșteanu și Stelian Ion.

Echipa Dianei Buzoianu a obținut zece locuri, iar ea s-a clasat a doua la votul pentru vicepreședinți.

Diana Buzoianu, vicepreședinte USR: „Ce vom face noi în următorul an, an și jumătate, va fi să mergem exact în toate județele, să mergem în toate comunitățile”.

Alți doi vicepreședinți vin din echipa sa, Irineu Darău și Diana Stoica. Ultimele două locuri din Biroul Național au revenit echipei primarului din Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu.

Dominic Fritz va rămâne președintele USR până în 2029.

Dominic Fritz, președintele USR: „O guvernare fără PSD și AUR trebuie să fie o guvernare care să reprezinte cât mai multe forțe democratice de centru-dreapta. Vom căuta în următorii doi ani să mărim această coaliție a forțelor reformiste”.

La congres, USR a cerut actualei guvernări reducerea deficitului bugetar, fără noi creșteri de taxe, eliminarea privilegiilor și revenirea la alegerea primarilor în două tururi.