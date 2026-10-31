Potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii, preşedintele USR, Dominic Fritz, va lucra în următorii trei ani alături de această nouă echipă de conducere a partidului. Astfel, noii vicepreşedinţi USR sunt, în ordinea numărului de voturi: Radu Miruţă, Diana Buzoianu, Iulian Lorincz, Dan Barna, Radu Mihaiu, Irineu Dărău, Diana Stoica.

„Lista (...) conţine rezultatele preliminare. Rezultatele finale vor fi comunicate în aproximativ două ore”, precizează USR.

De asemenea, membri în noul Birou Naţional sunt: Cristian Seidler, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Ionuţ Moşteanu, Oana Ţoiu, Vlad Voiculescu, Sorin Sipos, Oana Murariu, Roxana Vîlcu, Pollyanna Hangan, Eugen Terente, Teodora Stoian, Ruben Latcau, Mircea Aurel Deac, Andrei Nistor, Lucian Stanciu-Viziteu, Florin Drăgulin.

„Noul Birou Naţional va coordona activitatea politică a USR la nivel naţional şi va sprijini implementarea direcţiilor strategice stabilite de Congres”, mai arată sursa citată.