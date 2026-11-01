„Evident că vom căuta, în următorii doi ani, să mărim această coaliţie a forţelor reformiste şi cu siguranţă suntem şi deschişi pentru o colaborare cu PNL în acest sens, vom face acest lucru nu doar la Bucureşti, nu doar în oraşele mari ci peste tot în România”, anunţă Dominic Fritz, conform News.ro.

"Sarcina este clară, acest obiectiv este clar: să câştigăm următoarele alegeri cu o mişcare care să dea o guvernare României fără PSD şi AUR. Acest Birou Naţional este unul foarte divers. (...) Vom face tot posibilul ca USR să rămână şi să crească ca forţa reformistă principală din această ţară. Se suprapune cu intrarea USR în opoziţie şi, aşa cum am anunţat, vom face o opoziţie acerbă, dar constructivă, o opoziţie care va avea ca obiectiv să continue ceea ce au făcut miniştrii USR la guvernare adică să livreze rezultate pentru români, să aducă soluţii reale, realiste pentru a îmbunătăţi traiul românilor, dar în acelaşi timp vom fi şi câinele de pază al cetăţenilor în faţa unui guvern PSD care, fără să aibă o majoritate asumată în Parlament, acum va încerca să acapareze şi mai mult toate instituţiile statului şi toată puterea în stat şi am văzut în alte ţări ce se întâmplă când o singură forţă politică acaparează toată puterea: se duce în acelaşi timp şi democraţia şi libertatea oamenilor dar şi traiul oamenilor", a afirmat Dominic Fritz duminică, într-o conferinţă de presă.

Acesta atrage atenţia asupra faptului că "orice fel de alunecare spre iliberalism costă".

"Orice fel de alunecare spre iliberalism costă şi vedem deja cu creşterea costurilor pentru români cum aceşti ani în care un fost premier PSD a spus că îl doare undeva de deficit, cum aceşti ani acum au costuri reale pentru români, 12 miliarde de euro din banii munciţi de români se duc doar pe dobânzi. Asta este o politică păguboasă pe care nu o vom permite", adaugă Fritz.

Potrivit acestuia, alternativa pe care USR vrea să o construiască nu poate creşte "doar pe umerii USR", ci este nevoie de mai multe forţe reformiste.

"O guvernare fără PSD şi AUR trebuie să fie o guvernare care să reprezinte cât mai multe forţe democratice de centru-dreapta, cât mai multe forţe reformiste posibil şi de aceea evident că vom căuta, în următorii doi ani, să mărim această coaliţie a forţelor reformiste şi cu siguranţă suntem şi deschişi pentru o colaborare cu PNL în acest sens, vom face acest lucru nu doar la Bucureşti, nu doar în oraşele mari ci peste tot în România. E evident că lumea s-a săturat de un fel de a face politică distant, de un fel de a face politică doar pe reţele sociale şi de aceea USR va fi un partid care va fi aproape de oameni, va asculta şi va lua în serios problemele şi nevoile reale ale românilor", mai spune Dominic Fritz.

Biroul Naţional al USR a fost votat pentru următorii trei ani, acesta reconfirmându-l pe Fritz la conducerea formaţiunii. Preşedintele va fi secondat de şapte vicepreşedinţi.