Dominic Fritz rămâne președintele partidului. Printre vicepreşedinţi se numără Radu Miruţă, Diana Buzoianu şi Dan Barna, potrivit rezultatelor preliminare.

Noua conducere va avea un rol important în deciziile politice din următorii ani.

Dominic Fritz, care rămâne președintele partidului până în 2029, le-a cerut delegaților să lase deoparte rivalitățile după încheierea votului, și să lucreze împreună pentru următoarele alegeri.

Dominic Fritz, președintele USR: „Dar o competiție bună are o regulă: se termină. Diseară vor fi unii care au câștigat și unii care n-au câștigat. Mâine dimineață vom fi toți în aceeași echipă”.

Iar după ieșirea de la guvernare, liderii USR vor să își concentreze eforturile pe recâștigarea alegătorilor.

Diana Buzoianu, deputat USR: „Vom merge în toate județele și vom vorbi de sute de mii de români. Și în 2028, când nu vor mai putea să fugă de alegeri și de votul românilor, vom câștiga”.

Radu Miruță, deputat USR: „Ieșim din orașele mari. Pentru că România se câștigă la poarta omului care nu ne-a votat pentru că nu ne-a văzut niciodată”.

Ionuț Moșteanu, deputat USR: „Trebuie să ieșim din nou cu curaj în stradă să vorbim cu oamenii. Mai avem doi ani până la alegeri și trebuie să ducem din nou USR-ul acolo unde era”.

Noua conducere va avea astfel doi ani la dispoziție să pregătească următoarele alegeri parlamentare și să pună la punct strategia prin care USR speră să revină la guvernare.