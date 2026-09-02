Această măsură vizează punerea în aplicare a unei decizii de arbitraj care obligă Rusia să plătească aproximativ 4,22 miliarde de dolari către Naftogaz pentru confiscarea ilegală de active în momentul anexării Peninsulei Crimeea în 2014, potrivit Agerpres.

"Este o nouă etapă importantă spre restabilirea justiţiei în faţa confiscării ilegale de către Rusia a activelor Naftogaz din Crimeea", a declarat într-un comunicat directorul general interimar al Naftogaz, Sergii Fedorenko.

"Vom continua să căutăm active ruseşti în întreaga lume până la plata integrală a despăgubirilor acordate Naftogaz şi celorlalte companii din grupul Naftogaz", a adăugat el.

Sechestrul a fost ordonat pe 31 august 2026 de o instanţă norvegiană pentru a garanta plata datoriei ruseşti, precum şi a dobânzilor şi cheltuielilor aferente, se precizează în comunicat.

Potrivit site-ului de monitorizare a navelor VesselFinder, "Professor Molchanov" se află la ancoră în Barentsburg, un oraş minier.

Poliţia din Svalbard a confirmat sechestrul pentru cotidianul Aftenposten.

"Poliţia din Svalbard a primit o ordonanţă de la tribunalul districtual din Nord-Troms şi Senja pentru a proceda la sechestrul asigurător al navei +Professor Molchanov+. Poliţia din Svalbard a procedat astăzi la sechestrarea navei în Barentsburg", a declarat coordonatorul forţelor de ordine din arhipelag, Hakon Finstad.