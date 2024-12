Reacția dură a Coreei de Nord după demiterea președintelui sud-coreean. Ce acuzații îi aduce Phenianul lui Yoon Suk Yeol

"Ancheta asupra marionetei Yoon Suk Yeol (foto), şeful rebeliunii, şi a complicilor săi este în desfăşurare", a comentat agenţia oficială nord-coreeană KCNA, referindu-se la votul de sâmbătă în favoarea demiterii preşedintelui.

Parlamentul de la Seul a adoptat sâmbătă o moţiune de demitere împotriva preşedintelui Yoon Suk Yeol , ca urmare a încercării sale eşuate de a impune legea marţială în Coreea de Sud pe 3 decembrie.

Invocând în special dificultăţi în adoptarea bugetului său, Yoon Suk Yeol a uimit ţara impunând surprinzător legea marţială în noaptea de 3 spre 4 decembrie, înainte de a fi obligat să o abroge şase ore mai târziu, sub presiunea parlamentului şi a străzii, potri AFP, citată de Agerpres.

Misiune dificilă pentru președintele interimar

Altfel, preşedintele interimar al Coreei de Sud, Han Duck-soo, a acţionat duminică pentru a-i linişti pe aliaţii ţării şi pentru a calma pieţele financiare, la o zi după ce preşedintele Yoon Suk Yeol a fost pus sub acuzare şi suspendat din funcţiile sale.

Han a vorbit la telefon cu preşedintele american Joe Biden, au declarat Casa Albă şi biroul lui Han Duck-soo. „Coreea de Sud îşi va desfăşura politicile externe şi de securitate fără întreruperi şi se va strădui să se asigure că alianţa Coreea de Sud - SUA este menţinută şi dezvoltată cu fermitate”, a declarat Han, potrivit unei declaraţii a biroului său.

Într-o nouă încercare de a stabiliza conducerea ţării asiatice, principalul partid de opoziţie a anunţat că nu va încerca să îl pună sub acuzare pe Han pentru implicarea sa în decizia de lege marţială a lui Yoon din 3 decembrie.

„Având în vedere că prim-ministrul a fost deja confirmat ca preşedinte interimar şi considerând că punerea sub acuzare excesivă ar putea duce la confuzie în guvernarea naţională, am decis să nu continuăm procedurile de punere sub acuzare”, a declarat reporterilor liderul Partidului Democrat, Lee Jae-myung, conform News.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: