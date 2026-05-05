Textul, pe larg, este construit ca un adevărat „rechizitoriu” împotriva Executivului Ilie Bolojan din care a făcut parte, până nu demult, și PSD, care și-a retras miniștrii săptămâna trecută, în pregătirea moțiunii de cenzură care este votată marți, în Legislativ.

Moțiunea de cenzură a fost depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE-Întâi România împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Formațiunile politice semnatare acuză Executivul de „distrugere a economiei, sărăcirea populației și vânzarea frauduloasă a averii statului".

„România nu este o marfă"

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice", a declarat Zamfir. El a acuzat că sub pretextul unor obligații din PNRR, guvernul pregătește „cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii", fără consultare în coaliție și fără dezbatere strategică.

Senatorul social-democrat a susținut că pachete din companii strategice sunt „scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale".

Cazul CEC Bank

Zamfir a detaliat mai multe exemple. CEC Bank, cu profit de aproximativ 668 de milioane de lei, active de aproape 100 de miliarde și capitaluri proprii de peste 5 miliarde de lei, este evaluată pentru listare la doar 5,4 miliarde de lei. „Această evaluare nu rezistă niciunei analize serioase. Comparată cu Banca Transilvania sau BRD, rezultă o subevaluare evidentă, de ordinul miliardelor", a afirmat el.

Discursul integral al lui Daniel Zamfir:

„Domnule prim-ministru, domnilor preşedinţi, dragi colegi, „STOP "Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”.

România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor analize exploratorii redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere strategică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale.

Vorbim despre un mecanism care exclude românii de la participare și mută banii din proprietatea statului în buzunarele private ale unor cercuri obscure de interese. Vorbim aici de tranzacții din care statul român ar pierde miliarde de lei prin subevaluarea activelor. Practic, sunt bani evaporați din patrimoniul public, urmare a dispoziției premierului Bolojan, prin pixul vicepremierului Gheorghiu. Iar efectele nu se opresc aici: scade valoarea acestor companii, scade influența statului în sectoare strategice, iar în cazul Romgaz se coboară chiar sub praguri de control esențiale. Este o decizie care slăbește poziția statului exact acolo unde ar trebui să fie mai puternic! Dacă asta nu este subminare a economiei naționale, atunci ce este?!

Pentru a distrage atenția publică, în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companiile cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterii acestora la vânzare. Această grabă nu are nimic în comun cu responsabilitatea guvernării. Are însă toate semnele unui tun la adresa patrimoniului public, sub masca unei panici bugetare și ale unei gândiri pe termen scurt, în care companiile profitabile devin primele victime. În contextul economic și geopolitic actual, România ar trebui să își consolideze activele, pe modelul celorlalte state din UE, nu să le dezmembreze și să le înstrăineze exact când acestea produc venit. Cazul CEC Bank este unul emblematic. O bancă profitabilă, stabilă, cu rol esențial în finanțarea economiei reale, este tratată ca o problemă tocmai pentru că susține programe guvernamentale. Vorbim despre o instituție cu profit de aproximativ 668 de milioane de lei, cu active de aproape 100 de miliarde și capitaluri proprii de peste cinci miliarde de lei. Și totuși, această bancă este evaluată pentru listare la doar 5,4 miliarde de lei.

Această evaluare nu rezistă niciunei analize serioase. Comparată cu instituții private precum Banca Transilvania sau BRD, rezultă o subevaluare evidentă, de ordinul miliardelor. Tradus simplu: statul român este pregătit să vândă un activ strategic la jumătate de preț printr-o decizie politică care favorizează cumpărătorii și prejudiciază direct interesul public. Mai mult decât atât, statul a investit în anul 2025 încă un miliard de lei în această bancă. Astăzi, această bancă este scoasă la vânzare la o valoare care nici măcar nu reflectă această investiție. În logica premierului Bolojan, faptul că CEC Bank acordă credite pentru IMM-uri şi agricultură sau locuințe pentru tineri nu mai este un avantaj, ci o problemă care trebuie corectată prin listare. Este o abordare cinică și profund periculoasă: statul este invitat să renunțe la unul dintre puținele instrumente prin care poate interveni acolo unde piața eșuează. Această lipsă de logică se regăsește și în cazul Salrom.

Într-un moment în care România descoperă că deține resurse de grafit de o importanță strategică pentru industria europeană și pentru tranziția energetică, existând deja proiecte majore și cereri de finanțare de aproximativ 450 de milioane de euro, guvernul vrea să vândă, netransparent și cu mare discount. Evaluarea de aproximativ 616 milioane de lei făcută de guvern ignoră complet dimensiunea strategică a Salrom și potențialul acestei companii de stat de perspectiva exploatării zăcământului de grafit. Exact când valoarea reală a acestor resurse începe să crească, statul este împins să renunțe la control. Este ca și cum ai scoate la vânzare o proprietate imediat după ce ai aflat că sub ea se află rezerve de petrol. Propunerile privind Hidroelectrica și Romgaz merg în aceeași direcție. Două companii profitabile, piloni ai securității energetice, care contribuie anual cu peste 5,4 miliarde de lei la buget, sunt transformate în ținte pentru vânzări accelerate.

Este o recunoaștere implicită a incapacității de guvernare în interesul României, iar soluția pe care o oferă premierul Bolojan prin vocea vicepremierului Oana Gheorghiu nu este reforma managementului, ci pur și simplu cedarea controlului. Într-un context strategic volatil, după lecții dure ale liberalizării haotice din 2022, o astfel de decizie este complet lipsită de viziune și mai ales toxică. Guvernul a introdus ad-hoc, în dimineața ședinței, documentul cu lista exploratorie, respectiv CEC Bank, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română și alte companii strategice, fără analiză și fără dezbatere în Comitetul Interministerial pentru Sprijinirea Implementării Reformei 9, organism prezidat chiar de doamna Gheorghiu. Decizia a fost strecurată pe sub radar, fără timp real pentru evaluare și fără dezbatere. Invocarea PNRR în sprijinul acestui jaf nu se susține. Jalonul 4.4.3 vizează trei companii din energie și transporturi și poate fi îndeplinit prin restructurare. Lista anunțată public nu are nicio legătură cu acest jalon, iar termenul, adică august 2026, nu mai permite o listare corectă, fapt confirmat chiar de vicepremierul Gheorghiu.

De asemenea, conform metodologiei europene, listarea nu reduce deficitul bugetar, deși promotorii acestui demers susțin contrariul prin adevărate campanii de dezinformare în spațiul public. În schimb, statul pierde dividendele anuale aferente participațiilor vândute!

Un alt mit prin care premierul Bolojan și vicepremierul Gheorghiu își justifică acțiunea este cel al instituirii bunei guvernanțe și eliminarea sinecurilor la companiile profitabile. Însă Romgaz, Hidroelectrica, Transelectrica și Transgaz sunt deja listate și au reguli de transparență și guvernanță în vigoare. Vânzarea unor pachete suplimentare nu aduce schimbări în administraţie, în schimb reduce veniturile statului. Și este alarmantă, stimaţi colegi, graba cu care se încearcă vânzarea netransparentă a unor pachete consistente de acțiuni. Listarea este un instrument util, în general, pentru companii ineficiente. Aplicarea acesteia la companii profitabile înseamnă diminuarea participației statului, adică sărăcirea cu bună știință a României. Să ne răspundă domnul Ilie Bolojan și doamna Oana Gheorghiu de ce țara noastră ar trebui să meargă pe contrasens, în timp ce state europene ca Franța, Germania și altele își consolidează chiar acum patrimoniul statal prin companii strategice? Măsura nu are fundament procedural, nu răspunde unor obligații din PNRR și nu produce efecte bugetare pozitive. Nu a fost discutată nici în coaliția de guvernare și nici nu a fost prezentată Parlamentului. Nu a fost supusă niciunei dezbateri reale. A fost livrată direct în ședința de guvern, ca un document care trebuie acceptat pe loc. Ori noi nu acceptăm această formă de impunere administrativă a unor decizii cu impact strategic și efecte pe termen lung pentru România! Ca și cum nu ar fi îndeajuns că vinde cele mai prețioase active ale statului, premierul și vicepremierul vor să se descotorosească inclusiv de industria de apărare. Nota cabinetului viceprim-ministrului include şi o analiză în cadrul Romarm, unde Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero, propunând listarea la bursă a unor companii din sectorul de apărare. În contextul geopolitic actual, creșterea cheltuielilor NATO la 2,5% din PIB, războiul din Ucraina, consolidarea industriei europene de apărare, această propunere este lipsită de orice viziune pentru securitatea României. Invocarea PNRR este, după cum am arătat deja, o perdea de fum. Jaloanele nu cer vânzări rapide, ci pași concreți și planificați. Premierul Bolojan a ales însă cea mai radicală interpretare, pentru a grăbi decizii care, în mod normal, ar necesita luni de analiză și consultare. Să fie limpede: nu există nicio obligație reală de a vinde acum. Toate aceste elemente, stimaţi colegi, conturează imaginea unui executiv care nu mai guvernează în interesul României, a unui guvern care acționează haotic, fără dialog și fără responsabilitate, care tratează activele statului ca pe niște bunuri dispensabile și care confundă administrarea cu înstrăinarea. Când soluția la orice problemă devine - vindem rapid, că merge bine - nu mai vorbim despre reformă, vorbim despre eșec. Iar aceste derapaje continue nu mai pot fi corectate din interiorul aceluiași guvern.

În fapt, românii au fost trădaţi, abandonaţi şi ignoraţi de un prim-ministru care a tăiat de pese tot, fără a ţine cont de realităţile sociale. Măsurile dure de austeritate au avut un efect direct asupra traiului cetățenilor, au prăbușit puterea de cumpărare și au dus la creșterea accelerată a inflației. Evoluția finanțelor în ultimul an ne indică un stat extrem de cheltuitor, care sub masca curățeniei administrative a început să extragă din ce în ce mai mulți bani de la populație și de la companii locale pentru a-și hrăni în continuare îndeplinirea unor promisiuni asumate netransparent. Deși în disonanță cu discursul public al puterii, execuția bugetară validată de Eurostat aruncă în aer ridicolul propagandei. În timp ce vă asumați măsuri care și-ar fi dovedit eficacitatea, deficitul bugetar real, cel calculat conform standardelor europene ESA, a fost de 7,9% din PIB, nu 7,65%, așa cum ați clamat în declarațiile de presă, numite de fiecare dată, impropriu, practic, conferințe de presă. Mai grav, cheltuielile statului au rămas blocate la 43,3% din PIB, identice cu cele din 2024, spulberând astfel mitul marelui reformator. Ați înghețat pensiile, ați redus salariile unor bugetari de rând, dar statul continuă să coste la fel de mult. În realitate, tăierile dumneavoastră au vizat doar cetățeanul de rând, în timp ce structurile de forță și privilegiile au rămas intacte. Deși vă pretindeți un mare liberal, ați votat liniștit de două ori înjumătățirea pragului pentru microîntreprinderi, eliminarea facilităților în IT, construcții și agricultură, și creșterea TVA la 21%. Ați luat totul de la cetățeni și de la antreprenorii români, fără a reduce în vreun fel cheltuielile statului și fără a impune o disciplină fiscală multinaționalelor, care continuă să-și externalizeze profiturile. Ați ales calea simplistă, primitivă, invalidată de crizele trecute, de a taxa și mai mult munca și capitalul autohton, în loc să verificați mecanismele de optimizare fiscală ale marilor companii străine. România este astăzi singura țară din Uniunea Europeană aflată oficial în criză, cu o inflație care explodează, în timp ce industria se prăbușește. În primele două luni ale anului 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populației a scăzut cu 10,7%. Este expresia unei prăbușiri fără echivoc a nivelului de trai. Industria prelucrătoare dă semne de agonie, cu o scădere a comenzilor noi de 4,2%, industria energetică, de altfel stâlpul suveranității noastre, a picat cu 10,6%, iar volumul lucrărilor de construcții inginerești, acele investiții cu care vă tot lăudați, a scăzut cu 4,7%. Iată, așadar, tabloul de manual al stagflației: o economie care se micșorează sub povara unor taxe pe consum care au devenit insuportabile. Pe undeva, urmați cu fidelitate modelul economic impus în alte state, fără a cunoaște și fără a înțelege că acest model a eșuat. Ați crescut cotele de TVA , îngropând astfel creșterea economică și puterea de cumpărare. Și-am ajuns, în țara reală pe care refuzați să o cunoașteți, la capătul a trei semestre pline de măsurile pachetelor și pachețelelor fiscale, să simțim cu toții gustul amar al austerității care îi îmbogățește doar pe apropiații regimului. În tot acest tablou al incompetenței și al neputinței, alocarea discreționară a resurselor demonstrează încă odată cât de puțin contează pentru dumneavoastră, domnule Bolojan, soarta românilor și a micilor antreprenori. În timp ce tăiați pragul pentru microîntreprinderi la 100.000 de euro, condamnând la faliment mii de firme, în timp ce impozitați mamele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, găseați că e normal să împrumutați multe miliarde de euro pentru programe de înarmare. Fără a nega necesitatea securității naționale, pe fondul acestei sărăciri accelerate a populației, ne putem întreba măcar retoric pe cine vor mai apăra aceste capabilități?! Tot din aceeași categorie pare că v-ați resemnat și ați renunțat la orice soluție convenabilă cu privire la plata celor 666 de milioane de euro către Pfizer, un jaf din banii publici care ar fi acoperit ansamblul lipsurilor din sistemul de educație.

Bilanțul direcției economice impuse de Guvernul Bolojan e catastrofal. Cele mai dramatice efecte, în schimb, sunt la nivel social. Inflația a mușcat din veniturile oamenilor până la limita suportabilului, iar măsurile adoptate au lovit direct în mame, în pensionari, în persoane cu dizabilități, precum și în categorii profesionale, cum ar fi cei din educație, care au pierdut 15% din puterea de cumpărare în timp record. Urmează cei din administrație, acre au pierdut 14% și sănătatea 10%. S-a vorbit despre reformă și echilibru pentru a cosmetiza tăieri fără discernământ și improvizații. Nu este nicio reformă să tai banii mamelor și salariile profesorilor. Am ajuns la o politică fiscală care ia tot mai mult de la cei care au deja tot mai puțin. Sub mandatul Ilie Bolojan, 54.000 de angajați cu normă întreagă și-au pierdut locul de muncă. În timp ce românii resimt zilnic scăderea nivelului de trai, cea mai dramatică din ultimii 25 de ani, Ilie Bolojan continuă să ignore realitatea și să prezinte drept succes o politică ce produce, de fapt, sărăcie și tensiune socială. Această direcție a fost impusă prin refuzul constant al dialogului și prin blocarea soluțiilor raționale propuse, inclusiv a programelor de relansare economică care au stat blocate luni de zile fără niciun argument. Opoziția înverșunată față de pachetul de solidaritate, dar și față de propunerile de redresare a nivelului de trai al categoriilor vulnerabile, care privesc în mod direct pensionarii cu venituri mici, copiii cu dizabilități, elevi și studenți, a mamelor aflate în concediu creștere a copilului, a veteranilor de război și a foștilor deținuți politici va rămâne în istoria politicii românești. Când 80% din cetățeni României spun că țara merge într-o direcție greșită, nu mai este loc de interpretări. Am sperat că evitând conflictul vom face lucrurile să funcționeze, dar e clar că acest lucru nu e posibil, când cealaltă parte respinge orice instrument democratic în raport cu partenerii de coaliție. România nu mai are timp pentru experimente eșuate. Este nevoie de o schimbare rapidă și fermă, înainte ca efectele acestei guvernări să devină ireversibile. Un guvern care chiar înțelege ce înseamnă interesul național și lucrează pentru oameni începe cu echilibrele de bază ale societății. Credem că ar fi timpul să se aducă pe agendă subiectul indexării pensiilor, o restanță pe care statul român o are față de seniori, față de cei care au muncit o viață și care au dreptul la un trai decent, nu să fie puși, lună de lună, de a alege între medicamente și hrană.

Un alt capitol care a fost permanent sabotat de premierul Bolojan se referă la continuarea programelor de investiții. Programele "Anghel Saligny" și CNI sunt oxigenul economic al zonelor rurale. Fără continuitate și finanțare adecvată, orice șantier devine o promisiune abandonată și orice comunitate rămâne blocată între potențial și stagnare. Aceste programe reprezintă șansa României reale la standarde de viață civilizate. Un guvern responsabil trebuie să rezolve și inechitățile grave din sistemul bugetar. Legea salarizării are un aport esențial în arhitectura statului: dacă diferențele sunt arbitrare și disproporționate, sistemul se fracturează. Prezența unor teme ca acestea pe agenda unui premier înseamnă, de fapt, guvernare responsabilă, nu discursuri despre reformă, în timp ce încerci să vinzi țara pe piața neagră, ci decizii care reduc inechitățile, stabilizează societatea și construiesc în mod credibil încredere pe termen lung. În locul oamenilor, domnule Bolojan, ați ales ideologia, ideologia care, iată, distruge și dezbină România. În guvernul pe care l-ați condus ați promovat tezele unui fals progresism împotriva intereselor economiei naționale și ale poporului român. Sub masca modernizării iluzorii și a așa-ziselor reforme v-ați propus să impuneți în România un model străin de sufletul acestui popor și o ideologie care nu hrănește, nu încălzește, ci doar dezbină și distruge societatea românească. Pentru a vă asigura protecția politică, ați preluat fără niciun filtru toate aberațiile unei birocrații transnaționale, rupte total de realitățile din Europa și din România. Pentru a fi primul în clasă în fața acestor birocrați, ați preluat pe nemestecate tot ce vi s-a cerut. Nici măcar nu ați schițat intenția de a explica și de a apăra particularitățile economiei naționale, cum vedem că fac toate celelalte state membre ale Uniunii Europene. Ați pervertit ecologia de bun-simț într-o dogmă aberantă de neatins, pe care ați folosit-o ca justificare pentru distrugerea industriei și agriculturii românești. Aprobarea pe care ați dat-o în secret fără aplicarea provizorie a acordului Mercosur, fără garanțiile vitale pentru fermierii noștri, este doar un exemplu privind modul în care ați subordonat interesul național față de interesele altor state, în care agricultura nu e la fel de importantă ca în România. Pentru dumneavoastră, alinierea la această ideologie este mai importantă decât românul care nu își mai permite să își încălzească locuința. Ați fost părtaș, domnule Bolojan, și ați coordonat un adevărat asediu asupra fibrei noastre naționale. Ajunge! Noi astăzi și acum, oprim experimentul Bolojan! În locul concluziilor ar trebui amintit un episod recent cu un puternic caracter simbolic al activității dumneavoastră politice, domnule Bolojan, episod care, în mod normal, ar transforma această moțiune într-o inițiativă caducă. Cu totul nefericit, ați afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt precum șobolanii care rod în cămara statului. Și-n loc să vă cereți scuze pentru că ați comis o monstruozitate de sorginte nazistă comparând oamenii cu șobolanii, ați insistat că e doar o metaforă pentru a vă face înțeles oamenilor. Când ocupați o funcție atât de înaltă, domnule prim-ministru, ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a astfel de asocieri. Ar fi trebuit să știți că săptămânalul german ”Der Stürmer”, ce a funcționat din anul 1923 până în anul 1945, uzita adesea așa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili. Dar probabil că aveți o cultură istorică la fel de rudimentară ca și cea economică sau nu vă pasă de nimeni și de nimic, așa cum ați dovedit în cele 10 luni în care ați condus Guvernul României. Pentru toate aceste motive, grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și PACE-Întâi România depun prezenta moțiune de cenzură și solicită demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populației ca politică de stat. România nu are nevoie de un executiv care își lichidează resursele, ci de unul care știe să le administreze. Acest guvern, aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan, a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece. Vă mulţumesc!”