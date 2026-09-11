„Poţi să spui că Radu Mazăre n-a făcut lucruri bune? Nu vă supăraţi pe mine, dar dacă e să privim doar din perspectiva, şi nu vorbesc de aspectele de alt tip, fiindcă nu-i rostul meu să fac aprecieri care ţin de parte juridică şi aşa mai departe, dar parcă în Constanţa şi în Mamaia era altă emulaţie în perioada respectivă. Parcă turismul însemna mult mai mult în acea perioadă, ca să dau doar un exemplu”, a declarat Sorin Grindeanu într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

El a mai afirmat că, în această vară, în Mamaia nu s-a stat atât de bine din punct de vedere al prezenţei turiştilor.

”Am dat un exemplu pe care nu trebuie să îl neglijăm, dar nu trebuia să fie doar lucrul ăla. Nu trebuie sa te preocupe doar lucruri de spectacol şi de show. Dar, având în vedere, totuşi, Constanţa e un oraş turistic, nu trebuie să neglijezi. Am citit ştiri în această vară, cu tot ceea ce înseamnă Mamaia şi lucrurile... Nu ştiu dacă s-a stat bine din punct de vedere al prezenţei turiştilor pe litoral. Asta ţine şi de administraţie. Nu ştiu dacă exemplul lui Radu era cel mai bun, dar pe componenta asta, sigur reuşea în stilul specific care poate să ne placă sau nu, dar reuşea să creeze o anumită emulaţie”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Radu Mazăre a fost primar al municipiului Constanţa în perioada 2000 – 2015. În februarie 2019 el a fost condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale.

Fostul primar al Constanţei a fost eliberat condiţionat în mai 2024.

În perioada când era primar, Radu Mazăre a promovat Mamaia, organizând carnavaluri cu care alegorice care defilau prin staţiunea Mamaia, el interpretând diverse personaje, printre care Ludovic al XIV-lea, Suleyman Magnificul sau Ramses al II-lea.