"Ar fi catastrofal (guvern minoritar PNL-USR susţinut din opoziţie de AUR, n.r.), deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauţi o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide şi susţinut de cine apucă şi cine când are timp şi chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greşeală uriaşă. Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar şi neînţelegeri din coaliţie, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înţelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate preşedintele Dan când zicea că această coaliţie este condamnată să muncească, să meargă împreună", a declarat presei Kelemen Hunor, la Brâncoveneşti, în judeţul Mureş.

Întrebat ce soluţii vede pentru rezolvarea crizei guvernamentale, Kelemen Hunor a subliniat că singura cale este dialogul.

"Dialogul, argumente, raţiunea, astea sunt soluţiile. Astăzi, când discutăm despre coaliţie şi la această oră şi sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te aşezi la masă. Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, şi să găsim împreună o soluţie, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru", a mai afirmat liderul UDMR.