Operatorul american Villa Vie Residences a anunțat marți că și-a „suspendat activitatea în Cambodgia”, în contextul eforturilor de a face față „creșterilor extraordinare” ale costurilor combustibilului în urma războiului din Iran, scrie Daily Mail.

Nava Odyssey, lungă de 200 de metri, a părăsit Irlanda de Nord în octombrie 2024 pentru o călătorie continuă în cadrul căreia rezidenții puteau cumpăra sau închiria cabine pentru o vacanță sau pe viață – unii pasageri vânzându-și tot ce aveau pentru a-și plăti călătoria.

Pasagerii au fost obligați să părăsească nava în câteva ore

Cu toate acestea, potrivit lui Long Dimanche, viceguvernatorul provinciei Preah Sihanouk, aproximativ 200 de pasageri au avut la dispoziție doar șapte ore pentru a-și face bagajele și a părăsi nava în timpul unei escale programate în portul cambodgian Sihanoukville.

El a declarat într-un comunicat că 203 pasageri și 156 de membri ai echipajului sosiseră vineri la bordul navei sub pavilionul Bahamas din Thailanda – și urmau să-și continue călătoria spre Vietnam în cadrul croazierei în valoare de 120.000 de dolari (90.000 de lire sterline).

„Ordinul brusc de debarcare i-a lăsat pe mulți pensionari și lucrători la distanță fără adăpost, la mii de mile distanță de țările lor de origine”, a spus domnul Dimanche.

Unii pasageri au plecat cu avionul, în timp ce alții au rămas în oraș, a spus el, adăugând că nava-rezidență urma să se realimenteze și să plece sâmbătă, 31 octombrie.

Un pasager acuză compania că a cerut bani

Randy Cassingham, un pasager de la bord care administrează un blog despre croaziere, a scris că ordinul de debarcare a urmat unei „cascade de probleme”.

Într-o postare intitulată „Abandonați nava!”, el a afirmat că lansarea navei la Belfast a fost amânată cu patru luni, iar nava nu a atins niciodată capacitatea maximă de 650 de rezidenți, ajungând la un maxim de aproximativ 350.

Cassingham a spus că nu era o navă „de lux”, ci una accesibilă – până când compania a început să „cerșească bani”.

Villa Vie a precizat în comunicatul său că cheltuielile lunare cu combustibilul pe cabină au crescut de la o medie de 1.800 de dolari (1.354 de lire sterline) la o sumă estimată între 6.000 de dolari (4.516 de lire sterline) și 8.000 de dolari (6.021 de lire sterline) în anumite regiuni din Asia.

„Compania nu poate pur și simplu să transfere creșteri de o asemenea amploare asupra pasagerilor, iar deficitul rezultat a supus modelul său actual de operare unei presiuni financiare insuportabile”, se menționează în comunicat.

Cassingham a acuzat compania că nu a făcut „absolut nimic pentru a ajuta” pasagerii blocați.

„Au fost autobuze de transfer care ne-au lăsat în mijlocul orașului Sihanoukville, din Cambodgia, și gata. Nici măcar nu ne-au dat o listă de hoteluri, darămite să ne ajute să ajungem acolo sau să ne plătească cazarea”, a spus el.

Aceasta se întâmplă în contextul în care oaspeții au plătit între 99.999 de dolari (75.212 lire sterline) și 899.000 de dolari (676.169 lire sterline) pentru croaziera de mai mulți ani.

Villa Vie a declarat că „colaborează cu rezidenții pentru a coordona debarcarea și a identifica soluții temporare de cazare”.

„Villa Vie Residences recunoaște că aceasta este o perioadă dificilă și perturbatoare pentru rezidenți, membrii echipajului și angajați și depune eforturi pentru a-i sprijini pe cei afectați pe măsură ce planurile se concretizează”, a precizat compania. Se pare că oaspeților li s-au acordat doar câteva ore pentru a debarca de pe nava de croazieră rezidențială, după ce au primit ordinul printr-un mesaj.

Conducerea le-a cerut pasagerilor să debarce

Luni dimineața devreme, directoarea generală Kathy Villalba le-a scris oaspeților prin sistemul intern de mesagerie al navei pentru a le explica că au la dispoziție câteva ore să-și strângă lucrurile.

Un anunț publicat pe panoul intern de mesagerie, potrivit Residential Cruising, preciza: „Din păcate, nu am reușit să asigurăm combustibilul necesar pentru a continua operațiunile. Ca urmare, nava Odyssey va intra în repaus temporar în această după-amiază, echipajul rămânând la bord pentru a întreține nava și sistemele sale esențiale. Toți rezidenții trebuie să debarce până la ora 14:00 astăzi. Cei care nu reușesc să-și strângă toate lucrurile înainte de debarcare sunt rugați să se coordoneze cu Serviciul Clienți pentru a organiza o întoarcere ordonată cu ajutorul navetelor.”

Această situație, a spus Cassingham, i-a făcut pe oaspeți să treacă prin „întreaga gamă de stări de spirit negative” – „de la furie la resentimente, de la nedumerire la «Ce o să fac acum?»”.

„Mulți se simt trădați: cum au putut să părăsească un loc atât de sigur și de ușor de gestionat precum Thailanda pentru a ne lăsa în Cambodgia?”, a adăugat el.

Aceasta vine în urma unei lansări haotice a programului „Villa Vie Residences Odyssey” din 2024, care era programat să înceapă în luna mai, dar a sfârșit prin a fi amânat cu luni întregi. În cele din urmă, a plecat cu aproape cinci luni mai târziu decât era prevăzut, în urma numeroaselor întârzieri și reparații de ultim moment.

Nava, construită în 1993, a navigat pentru mai multe companii de croazieră, printre care Cunard (sub numele de Crown Dynasty) și, cel mai recent, Fred Olsen Cruise Lines, sub numele de Braemar.