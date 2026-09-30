Potrivit sursei citate, şeful statului va avea întrevederi cu preşedintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babi şi cu preşedinţii celor două camere ale Parlamentului ceh, precum şi o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti.

Agenda discuţiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european şi aliat, cu accent pe asigurarea securităţii Europei în faţa ameninţărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană şi dezvoltarea legăturilor economice şi a investiţiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.

Plecarea președintelui este anunțată chiar în ziua în care Guvernul Mureșan ajunge în Parlament pentru votul de învestitură, în urma căruia Cabinetul ar putea fi învestit sau respins.