* Circulaţia şi staţionarea pe drumurile publice a autovehiculelor utilizate pentru desfăşurarea activităţilor de aprovizionare cu mărfuri sau de curierat va fi interzisă între orele 7:00 - 9:00 şi 17:00 - 19:00, conform unui proiect de pe ordinea de zi.

Nerespectarea interdicţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va realiza de către poliţiştii locali. Hotărârea ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

* Consilierii generali urmează să aprobe studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici în vederea extinderii infrastructurii de tramvai în zona Unirii. În acest fel, urmează să fie conectată infrastructura de tramvai de pe bd. Regina Maria, din zona terminalului de tramvai Piaţa Unirii, cu infrastructura de tramvai existentă pe bd. Corneliu Coposu, din zona intersecţiei cu str. Sf. Vineri.

* Un alt proiect de pe ordinea de zi include indicatorii tehnico-economici în vederea consolidării Podului Opera. Valoarea totală a investiţiei este de 88,6 milioane lei, fără TVA, iar durata de realizare a proiectului este estimată la doi ani.

* CGMB urmează să dezbată două proiecte de hotărâre care vizează amenajarea Bulevardului Ion Mihalache şi a Căii Griviţei, pe tronsonul cuprins între Strada Buzeşti şi Bulevardul Ion Mihalache. Cele două proiecte prevăd aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general. Amenajarea Căii Griviţei presupune o investiţie de 231.232.451 lei, TVA inclus, iar pentru amenajarea Bulevardului Ion Mihalache sunt necesari 103.550.111 lei.

* Vehiculele staţionate sau parcate neregulamentar în zona centrală vor fi ridicate şi ulterior depozitate pe terenul din Splaiul Unirii nr. 176. Locul respectiv permite asigurarea capacităţii de minimum 250 de vehicule. Terenul cu o suprafaţa de 40.227 mp din acte şi 25.579 mp măsurată reprezintă proprietatea Municipiului Bucureşti şi se află în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar.

* Consilierii generali vor mai dezbate proiectul în baza căruia urmează să fie extinse restricţiile de tonaj şi autorizaţiile aferente pe întreg teritoriul administrativ al oraşului, nu doar în zona centrală şi în perimetrul actual al Zonei B. Prin proiect se propune reconfigurarea Zonei B, respectiv extinderea acesteia de la limita Zonei A până la limita unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Bucureşti. Taxele pentru accesul şi circulaţia în Zona A vor fi de 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 5 şi 7,5 tone inclusiv. În ce priveşte Zona B, taxa va fi de 90 lei/zi sau 710 lei/lună pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 5 şi 7,5 tone inclusiv.

* Regulamentul privind serviciul de închiriere a trotinetelor electrice prin intermediul platformelor online prevede că utilizatorii trebuie să aibă cel puţin 18 ani. Operatorii vor fi obligaţi să implementeze, la înregistrarea contului, un mecanism de verificare a vârstei, pe baza unui act de identitate sau a unor mijloace electronice de identificare.

Regulamentul prevede că, acolo unde există piste pentru biciclete, trotinetele electrice trebuie să circule exclusiv pe acestea. În lipsa pistelor, circulaţia este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Trotinetele trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare funcţional, dispozitive GPS pentru localizare, mijloace de iluminare, elemente reflectorizante şi sistem de avertizare sonoră. Circulaţia pe timp de noapte este interzisă dacă aceste echipamente nu sunt funcţionale.

* PMB vrea să solicite Guvernului prelungirea cu cinci ani a termenului pentru realizarea centrului de colectare prin aport voluntar din Drumul Rudeni - Şos. Chitila nr. 22 - 28. În acest fel, ar urma să fie modificată Hotărârea Guvernului din decembrie 2016, prin care terenul cu o suprafaţă de 110.000 mp a fost transmis din proprietatea publică a statului şi administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti.

* Pe ordinea de zi se mai numără şi documentaţiile tehnice în vederea consolidării a 13 imobile, dintre care şapte se află la faza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), iar şase au ajuns la faza proiectului tehnic (PT).