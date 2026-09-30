Tricoul a fost scos la licitaţie pe 15 septembrie pe platforma de tranzacţionare Joopiter, fondată de artistul Pharrell Williams, şi a fost achiziţionat de un colecţionar marţi, potrivit Agerpres.

Cele 12,26 milioane de dolari plătite pentru acest tricou depăşesc recordul anterior de 10,1 milioane de dolari pentru un alt tricou (roşu) purtat de Jordan în primul meci al acelei finale şi care a fost vândut în 2022.

Ultimul sezon al lui Michael Jordan la Chicago Bulls

Acel sezon a fost ultimul al lui Jordan la Chicago Bulls, o perioadă legendară rămasă în istoria sportului sub numele de „The Last Dance” (celebrată şi în celebrul documentar Netflix). Valoarea tricoului este uriaşă din mai multe motive speciale.

Purtătorul maioului cu numărul 23 a fost cel mai bun marcator din acea seară, cu 24 de puncte, ajutând-o pe Bulls să obţină victoria şi să preia conducerea cu 2-1 în finala din 1998.

Acea finală a marcat ultima apariţie a lui Jordan în NBA, culminând cu al şaselea său inel de campion datorită uneia dintre cele mai emblematice acţiuni ale sale: „The Last Shot”, în care a adus-o pe Bulls în avantaj cu un coş de două puncte, cu cinci secunde rămase din meci.

Alte obiecte sportive vândute pentru sume uriaşe

În decembrie anul trecut, Joopiter a licitat emblematicii pantofi sport Nike Kobe 6 „Grinch”, purtaţi de Kobe Bryant în meciul de Crăciun din 2010 împotriva echipei Miami Heat a lui LeBron James, tot cu o ofertă minimă de 10 milioane de dolari.

Un cartonaş de colecţie, semnat de Bryant şi Jordan, a fost licitat în august anul trecut cu peste 12,9 milioane de dolari de către Heritage Auctions, un preţ record pentru un astfel de cartonaş sportiv în Statele Unite, care a devenit a doua cea mai scumpă piesă de suvenir sportiv din toate timpurile.

Cel mai scump obiect de echipament sportiv vândut vreodată este tricoul legendei baseball-ului Babe Ruth, care a atins suma de 24,1 milioane de dolari.