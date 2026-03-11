Reacția ambasadorului Japoniei după ce a gustat cârnați de Pleșcoi și covrigi de Buzău | VIDEO

În imaginile distribuite online, diplomatul japonez apare explorând zona Vulcanii Noroioşi, una dintre cele mai cunoscute atracţii turistice ale regiunii dar şi la ruinele termelor romane de la Pietroasele, degustând clebrii cârnaţi de Pleşcoi la un restaurant local sau covrigii de Buzău la cabinetul preşedintelui CJ.

„Mă aflu la Pâclele Mari în Buzău, zona cunoscută pentru Vulcanii Noroioşi. Pentru că noroiul este aşa de lipicios, pantoful meu a fost înghiţit de noroi”, spune ambasadorul Japoniei la Bucureşti.