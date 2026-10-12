În context, el a lansat către partidele politice un mesaj pentru o și mai mare disponibilitate la dialog în asumarea unei decizii.

'Intrăm într-o nouă săptămână care va fi una hotărâtoare pentru soarta guvernului. Am lucrat în toate aceste zile ca să găsesc o formulă de guvernare care să ofere României stabilitatea de care are nevoie și, pentru început, vreau să le mulțumesc partidelor pentru dialogul și pentru deschiderea de care au dat dovadă. Toate opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică, avem nevoie urgentă de un guvern, un guvern care să aibă puteri depline și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața noastră, viața de zi cu zi a românilor', a declarat Luca Niculescu la Radio România Actualități, citat de Agerpres.

El a subliniat că nu este suficient un guvern care trece de votul Parlamentului, ci de unul care să poată și guverna.

'Mesajul către partidele parlamentare e că avem nevoie de și mai multă disponibilitate pentru dialog în asumarea unei decizii. Încă o dată, apreciez mult faptul că unele formațiuni politice și-au exprimat această disponibilitate de a susține un guvern, fie el politic, fie tehnocrat sau această formulă mixtă, dar ce vreau să spun este că nu e suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului, adică avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Pentru că un guvern care primește votul de învestitură, dar apoi nu poate adopta măsurile necesare nu reprezintă o ieșire reală din criză', a precizat Niculescu.

Premierul desemnat a punctat că trebuie avută în vedere o înțelegere politică privind câteva obiective esențiale.

'De aceea cred că e bine să ne gândim la o înțelegere politică asumată pentru câteva obiective, obiective esențiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, care iar e foarte importantă, întărirea capacității României de apărare, pentru că avem un război la granițe și, evident, orice cred partidele că mai poate fi introdus în interesul României, pentru că românii au nevoie să vadă că oamenii politici sunt capabili să găsească soluții împreună. Sigur că e vorba întotdeauna despre România, dar e vorba și despre felul în care ne proiectăm în afară, partenerii noștri internaționali, investitorii au nevoie de un semnal clar că România este o țară stabilă, predictibilă, credibilă, care își respectă angajamentele. Continui demersurile pentru formarea unui guvern, dar timpul nu este nelimitat', a adăugat Niculescu.

Totodată, el a reiterat că joi intenționează 'ferm' să depună programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament.

'Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta, trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem, cum ziceam, un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea', a evidențiat Niculescu.

În context, el a fost întrebat cum poate fi depășit dezacordul dintre partide și ce formulă de susținere a viitorului guvern vede posibilă.

'Înțeleg diferențele dintre partide și neîncrederea care există între ele și dacă ar fi existat soluții simple am fi avut demult un guvern și problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut, dar aceste probleme există, în timp ce guvernul cu puteri depline nu există. Am propus să ne gândim la un acord de susținere, șase luni de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele, care evident că se gândesc la interesul României, să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială', a spus Niculescu.

Întrebat ce formațiuni au acceptat deja să susțină guvernul pe care-l va propune, el a răspuns: 'Nu o să intru în toate detaliile care au legătură cu negocierile, pentru că există și un grad de confidențialitate - nu poți să spui totul public (...). Ați văzut și dumneavoastră declarațiile partidelor. Există sprijin din partea unora dintre ele pentru a susține acest guvern. Acum depinde încă o dată și ce formulă va avea acest guvern, va fi unul politic, va fi unul mai curând tehnic. Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern. Până la urmă, politica este făcută de oamenii politici, dar opțiunile sunt pe masă, adică putem lucra, putem discuta în continuare, dar, încă o dată, timpul nu este nelimitat', a transmis Niculescu.