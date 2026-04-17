Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la RRA ce va face dacă luni PSD decide să îi retragă sprijinul politic.

”Am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie ca guvernul să lucreze, să aibă capacitatea de a lucra”, a răspuns premierul.

El a precizat că formarea unui guvern nu se va face de pe o zi pe alta.

”Gândiţi-vă că, dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în condiţiile în care toate deciziile din coaliţie au fost luate de comun acord, toate măsurile pe care le-am pus în practică au fost convenite şi, după aceea, încercăm să fugem de răspundere, nu ne respectăm cuvântul, încercăm să facem nişte jocuri politice şi încercăm să blocăm anumite evoluţii care în mod cert însănătoşesc bugetele ţării noastre, atunci asta se poate întâmpla şi mâine şi poimâine şi am obligaţia, faţă de ţara noastră, să asigur funcţionarea guvernului. Sigur, atâta timp cât guvernul are atributul legal”, a spus el.

El a menţionat, despre retragerea miniştrilor PSD din Guvern, că ”în situaţia în care se ajunge la un atare parcurs, vor respecta toate procedurile constituţionale şi se va vedea atunci care este situaţia”.

”Înseamnă inclusiv respectarea unor termene care sunt prevăzute de Constituţie, pe care orice guvern trebuie să le respecte. Nu am proiectat nişte paşi în perioada următoare, pentru că nu eu am cauzat acest lucru, sau partidul pe care îl reprezint, sau celelalte partide, ci vedeţi, această criză este generată, din păcate, de Partidul Social-Democrat”, a completat premierul.

Premierul a mai spus că, aşa cum va rămâne acest guvern şi în funcţie de ceea ce se va întâmpla, vor fi luate anumite decizii, ”ştiind că nu există posibilitatea ca, atunci când ai creat nişte aşteptări, după aceste scandaluri, să schimbi lucrurile fundamental.

”Sunt nişte date de deficit şi toţi oamenii cunosc asta. Gândiţi-vă că, după ce ai generat acest scandal, oamenii se vor aştepta să se vină cu ceva, să se livreze ceva. Dar, din păcate, pentru că nu se va putea oferi prea multă pâine, se va oferi mult circ. Şi de asta nu are nevoie românii astăzi şi eu încerc, cât timp sunt aici, să mă comport cu responsabilitate pentru ţara noastră”, a subliniat Bolojan.