Ilie Bolojan, față în față cu peste 500 de primari supărați. Ce i-a zis unui edil care l-a acuzat de măsuri luate ”pe picior”

Întâlnirea a avut loc la Palatul Parlamentului, unde a fost organizată dezbaterea pe tema ”Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, eveniment al Asociaţiei Comunelor din România.
Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, l-a criticat pe Bolojan de față cu ceilalți primari, arătându-se nemulțumit de unele exprimări ale premierului, precum cele referitoare la ”pachetele” de reformă.
Drăghici l-a acuzat pe șeful Guvernului că ar fi ”furat” acest cuvânt din ”limbajul Comisiei Europene” și i-a atras atenția că la români se folosește cuvântul ”proiecte”.
”Ați folosit de când ați venit ca prim-ministru cuvântul pachet. E furat de la Comisia Europeană, din limbajul Comisiei Europene. La noi sunt proiecte potrivit Constituției. Dar bănuiesc că l-ați numit pachet, pentru că n-ați făcut nimic altceva decât să ne împachetați rând pe rând cu fiecare din acestea.”, a spus Drăghici.
Tot preşedintele Asociaţiei Comunelor, care este și primar al comunei dâmbovițene Vulcana-Băi, s-a arătat nemulțumit de faptul că Guvernul Bolojan a decis în 2025 majorarea taxelor și impozitelor locale cu doar o lună înainte ca măsura să intre în vigoare.
”Măsurile luate conduc din nou la gonirea tinerilor din România către alte state. Cine își dorește treaba asta? De-abia începuse, încet-încet, un echilibru referitor la impozite și taxe locale. Da, aveți perfectă dreptate. Și aici nu pot să nu salut modul de lucru cu domnul Florin Alexandru Zaharia, ca și președinte al comisiei de acordare a împrumuturilor. Dar luna decembrie este o lună a cadourilor. Trebuia să fie făcute undeva în mai-iunie astfel încât să se poată face și calcule necesare și aplicațiile informatice. Dar Guvernul României se străduiește în luna cadourilor să dea un cadou prin care scoate banii din buzunare oamenilor pe mâna primarilor ăia mulți și proști, care a spus și nu de puține ori că primarii au mărit.
Ce să mărească primarii? Vai de capul nostru, pe românește, pentru că, repet, sunt pentru că trebuiau mărite, dar mărite un pic rațional, în sensul că nu pot să vii cu o reglementare în 6 zile lucrătoare să adopte toată țara hotărâre de stabilire a impozitului și taxelor locale. Și ați văzut bine, și dumneavoastră ați venit cu două modificări la lege în decurs de o lună. Și UDMR-ul mai cere și încă una. Ce facem? Asta înseamnă că sunt măsuri luate pe picior, pe repede înainte. Vă rog să mă iertați, dar dacă nu spuneați că vreți să fim corecți și deschiși n-o făceam. De aici înainte tac”, și-a încheiat discursul primarul Drăghici.
Replica premierului Bolojan: ”Apropo de împachetare, să știți că ne-a împachetat realitatea și cetățenii”
Replica premierului a venit imediat. Pe un ton ferm, Ilie Bolojan le-a explicat primarilor nemulțumiți că ”împachetarea” românilor cu taxe și impozite majorate a fost făcută din cauza realității dure a deficitului bugetar, ”pentru că acești bani țara noastră nu-i mai are”.
”Apropo de împachetare, să știți că ne-a împachetat realitatea și cetățenii. Realitatea este că avem niște cifre bugetare care nu ne mai permit alte lucruri și dacă nu recunoaștem acest lucru, stimați colegi, credeți-mă că ... Nu. Eu înțeleg. Trebuie făcut asta, trebuie făcut asta, dar trebuie văzut din ce bani facem aceste lucruri? Pentru că acești bani țara noastră nu-i mai are. Trebuie să înțelegeți că îi împrumutăm și atunci când facem orice lucru trebuie să ne vedem să vedem cât ne costă împrumutul pe care îl facem. E adevărat, măsurile de ajustare bugetară nu sunt niște măsuri populare. Estimați colegi, discutăm asta foarte deschis.
Ele au niște efecte pe care nu le putem evita nici într-o țară. Au un efect de contracție economică. Asta este realitatea. Dar, gândiți-vă și la o familie la un moment dat, când cheltuie mult mai mult decât își poate permite, ca să își poată rambursa după aia datoriile, pentru că nimeni nu-i acordă împrumuturi, n-are ce să facă decât să strângă șurubul. Ăsta este adevărul. Nu putem fugi de acest lucru. Încă nu s-a inventat nicăieri să corecteze asemenea deficite în care toată lumea să fie fericită. Și aveți dreptate, e clar că acești acești ani, anul trecut, anul acesta nu sunt niște ani perfecți.”, a spus Bolojan.
Pe de altă parte, premierul a recunoscut faptul că măsurile au fost implementate prea rapid, însă asta s-a întâmplat din cauza ”amânărilor” și a ”contestărilor”.
”Aveți dreptate, domnul primar, era bine să adoptăm aceste măsuri mai din timp, să putem face niște simulări, să vedem exact și cum se întâmplă lucrurile, dar gândiți-vă că au fost contestate, s-au dat niște amânări. Am încercat să le facem! Atunci când vii și iei niște măsuri care sună bine, le adopți de pe o zi pe alta, când trebuie să iei niște măsuri în care cineva trebuie să corecteze ceva, știți cu ce eforturi se trec aceste măsuri, pentru că totdeauna, pe bună dreptate, fiecare va explica că e o excepție, că are o problemă deosebită. Și da, aveți dreptate. Dacă le-am fi adoptat cu o lună, două, trei mai repede, am fi avut timpul să vedem, să rafinăm lucrurile.
Pentru că orice decizie ai, la nivel central e foarte greu ca ea să răspundă la toate situațiile specifice din cele 3300 de unități administrative pe care le avem, pentru că situația e foarte diferită. Unele lucruri le-ați făcut o administrație într-un fel, altele le-ați făcut în altfel și într-adevăr aceste măsuri, dacă dacă le-am fi luat ceva mai repede ar fi fost posibilitatea, am fi avut timpul necesar să putem să corectăm eventual anumite lucruri.”, a mai spus Ilie Bolojan.
