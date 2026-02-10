Ilie Bolojan, față în față cu peste 500 de primari supărați. Ce i-a zis unui edil care l-a acuzat de măsuri luate ”pe picior”

Întâlnirea a avut loc la Palatul Parlamentului, unde a fost organizată dezbaterea pe tema ”Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, eveniment al Asociaţiei Comunelor din România.

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, l-a criticat pe Bolojan de față cu ceilalți primari, arătându-se nemulțumit de unele exprimări ale premierului, precum cele referitoare la ”pachetele” de reformă.

Drăghici l-a acuzat pe șeful Guvernului că ar fi ”furat” acest cuvânt din ”limbajul Comisiei Europene” și i-a atras atenția că la români se folosește cuvântul ”proiecte”.

”Ați folosit de când ați venit ca prim-ministru cuvântul pachet. E furat de la Comisia Europeană, din limbajul Comisiei Europene. La noi sunt proiecte potrivit Constituției. Dar bănuiesc că l-ați numit pachet, pentru că n-ați făcut nimic altceva decât să ne împachetați rând pe rând cu fiecare din acestea.”, a spus Drăghici.

Tot preşedintele Asociaţiei Comunelor, care este și primar al comunei dâmbovițene Vulcana-Băi, s-a arătat nemulțumit de faptul că Guvernul Bolojan a decis în 2025 majorarea taxelor și impozitelor locale cu doar o lună înainte ca măsura să intre în vigoare.

”Măsurile luate conduc din nou la gonirea tinerilor din România către alte state. Cine își dorește treaba asta? De-abia începuse, încet-încet, un echilibru referitor la impozite și taxe locale. Da, aveți perfectă dreptate. Și aici nu pot să nu salut modul de lucru cu domnul Florin Alexandru Zaharia, ca și președinte al comisiei de acordare a împrumuturilor. Dar luna decembrie este o lună a cadourilor. Trebuia să fie făcute undeva în mai-iunie astfel încât să se poată face și calcule necesare și aplicațiile informatice. Dar Guvernul României se străduiește în luna cadourilor să dea un cadou prin care scoate banii din buzunare oamenilor pe mâna primarilor ăia mulți și proști, care a spus și nu de puține ori că primarii au mărit.

Ce să mărească primarii? Vai de capul nostru, pe românește, pentru că, repet, sunt pentru că trebuiau mărite, dar mărite un pic rațional, în sensul că nu pot să vii cu o reglementare în 6 zile lucrătoare să adopte toată țara hotărâre de stabilire a impozitului și taxelor locale. Și ați văzut bine, și dumneavoastră ați venit cu două modificări la lege în decurs de o lună. Și UDMR-ul mai cere și încă una. Ce facem? Asta înseamnă că sunt măsuri luate pe picior, pe repede înainte. Vă rog să mă iertați, dar dacă nu spuneați că vreți să fim corecți și deschiși n-o făceam. De aici înainte tac”, și-a încheiat discursul primarul Drăghici.