Acest text suscită dezbateri aprinse în ţară de mai mulţi ani, relatează AFP, citează News.ro.

Adoptat la miezul nopţii, acesta autorizează poliţia, însoţită de funcţionarii Oficiului pentru Străini, să intre în locuinţa unei persoane căreia i s-a interzis şederea în Belgia pentru a o aresta, precum şi în locuinţa unui terţ unde, eventual, locuieşte străinul respectiv.

Sunt vizate în mod specific persoanele care fac obiectul unei măsuri de expulzare şi care sunt "susceptibile de a aduce atingere ordinii publice şi securităţii naţionale". Textul prevede, în special, că poliţia poate, dacă este necesar, să solicite asistenţa unui lăcătuş.

Autorizarea prealabilă a unui judecător de instrucţie rămâne necesară.

Măsura este calificată drept "istorică" de ministrul pentru azil şi migraţie, Anneleen Van Bossuyt. "Dacă cineva reprezintă un pericol pentru societatea noastră, serviciile noastre trebuie să poată interveni", a afirmat ea, respingând orice insinuare că ar fi vorba despre o "vânătoare de vrăjitoare împotriva persoanelor fără documente".

ONG-urile s-au mobilizat intens împotriva acestui text, pe care îl consideră ca limitând libertăţile şi contrar Constituţiei belgiene. "Textul menţine confuzia între lipsa permisului de şedere şi delincvenţă", denunţă, de asemenea, Amnesty Belgia.