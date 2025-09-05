Ilie Bolojan a numit un nou șef al Corpului de Control. Cine este Crinel Nicu Grosu. DOCUMENT

Ilie Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.

Adrian Popovici

Guvernul anunţă, vineri seară, că premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu.

„Decizia de numire a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial nr.823”, a transmis Guvernul.

Crinel Nicu Grosu s-a născut în 15 noiembrie 1978 şi a urmat Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi a urmat un master în Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene.

Din iulie 2025 era împuternicit şef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special din Direcţia Generală Anticorupţie – Ministerul Afacerilor Interne.

Anterior, a fost Ofiţer specialist principal – Serviciul Special în cadrul aceleiaşi instituţii, încă din 2019. Postul de şef al Corpului de Control a rămas vacant, în 2 iulie, după ce Adrian Nicuşor Nica a fost eliberat din post şi numit preşedinte al ANAF.

Crinel Nicu Grosu, numit la conducerea Corpului de Control după ce Bolojan a schimbat criteriile de selecție

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, „pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.

Precizarea a fost făcută joi de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, într-un briefing de presă la Palatul Victoria.

Ea a fost întrebată de jurnaliști „de ce a fost nevoie de modificarea ordonanței de urgență care stabilea criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control al premierului, în sensul eliminării tuturor criteriilor de numire”.

Rolul Corpului de Control

Potrivit site-ului Guvernului, Corpul de control al Prim-Ministrului are rolul de a asigura desfășurarea de activități de control administrativ și de monitorizare a activității ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agențiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor şi instituţiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

De asemenea, Corpul de control al Prim-Ministrului are competență în verificarea obiectivelor și proiectelor de investiţii, derulate de autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate acestora, finanțate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale.

Corpul de control al Prim-Ministrului exercită următoarele funcții:

– funcția de control, în scopul asigurării respectării legalității și regularității activității entităților publice controlate;

– funcția de prevenție, cu scopul de a preîntâmpina producerea unor nereguli sau abateri de la legalitate ori regularitate în activitate și de a asigura buna funcționare a entităților publice controlate;

– funcția de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităţilor din administrația publică centrală, cu respectarea independenței operaționale a acestora.

