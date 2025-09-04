Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

Precizarea a fost făcută joi de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Nadina-Ioana Dogioiu, într-un briefing de presă la Palatul Victoria.

Ea a fost întrebată de jurnaliști ”de ce a fost nevoie de modificarea ordonanței de urgență care stabilea criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control al premierului, în sensul eliminării tuturor criteriilor de numire”.

Nadina-Ioana Dogioiu: ”Pentru că premierul a considerat că erau niște criterii cu mult prea restrictive și care puteau să limiteze foarte mult posibilitatea de alegere a unei persoane competente, dar care nu intra exact-exact în acel tipar.”

Reporter: Criteriile erau, spre exemplu, să nu aibă dosare penale sau să aibă o experiență de 5 ani, dacă-mi amintesc bine, în administrație.

Nadina-Ioana Dogioiu: Eu nu știu exact care erau criteriile vechi, v-am explicat de ce s-a făcut modificarea. Dacă vă referiți la un criteriu anume, nu cred că chestiunea dosarului penal ... Sunt secretari de stat, trebuie să îndeplinească criteriile pentru un secretar de stat. Nu cred că există un secretar de stat cu ... și un dosar penal, că sunt prezumați nevinovați și cu un cazier, cu o condamnare penală.”

Corpul de Control al premierului nu are un șef

La începutul lunii iulie, Adrian Nicuşor Nica a fost destituit din funcţia de şef al Corpului de control al premierului şi numit în funcţia de preşedinte al ANAF.

Adrian Nicuşor Nica

Despre Corpul de control al prim-ministrului

Potrivit site-ului Guvernului, Corpul de control al Prim-Ministrului are rolul de a asigura desfășurarea de activități de control administrativ și de monitorizare a activității ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agențiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor şi instituţiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

De asemenea, Corpul de control al Prim-Ministrului are competență în verificarea obiectivelor și proiectelor de investiţii, derulate de autorităților administrației publice locale și instituțiilor publice subordonate acestora, finanțate din sume alocate de la bugetul de stat, cu respectarea principiului autonomiei locale.

Corpul de control al Prim-Ministrului exercită următoarele funcții:

– funcția de control, în scopul asigurării respectării legalității și regularității activității entităților publice controlate;

– funcția de prevenție, cu scopul de a preîntâmpina producerea unor nereguli sau abateri de la legalitate ori regularitate în activitate și de a asigura buna funcționare a entităților publice controlate;

– funcția de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităţilor din administrația publică centrală, cu respectarea independenței operaționale a acestora.

