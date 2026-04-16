Proiectul, discutat în primă lectură, vizează simplificarea procedurilor şi reduce termenelor de avizare, în condiţiile în care se înregistrează o criză a forţei de muncă la nivel naţional, conform unui comunicat transmis de Executiv.

Platforma WorkinRomania.gov.ro este menită să asigure gestionarea în mod „transparent, sigur şi digitalizat” a accesului lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România. Va exista de asemenea o listă a ocupaţiilor deficitare, aprobată prin hotărâre de guvern şi actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM/INS şi a consultării cu partenerii sociali.

Totodată, proiectul prevede instituirea unui depozit financiar. Este vorba despre un mecanism de „protecţie preventivă”, obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflaţi în situaţii de risc şi executării amenzilor contravenţionale aplicate agenţiilor de plasare care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale.

Iniţiatorii mai propun standardizarea contractelor (contractul de prestări servicii, contractul de plasare tripartit, contractul de muncă).

Va fi instituit principiul „angajatorul plăteşte”, prin care se interzice solicitarea de comisioane/taxe/garanţii/depozite de la lucrători. Această măsură ar asigura alinierea la standardele Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi OCDE.

„În ultimii 10 ani, contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în România a crescut de la 5.500 în 2015 şi 2016 la 100.000 în perioada 2022-2025. Pentru acest an a fost stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini”, se precizează în comunicatul Guvernului.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a anunţat joi că ordonanţa de urgenţa privind accesul străinilor pe piaţa muncii din România urmează să fie adoptată într-o şedinţă de guvern ulterioară.