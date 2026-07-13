El a subliniat că prevederile acesteia nu ar avea o putere retroactivă în cazul preşedintelui USR, Dominic Fritz.

"Grindeanu a scos una nouă: USR ar vrea să modifice legea integrităţii ca să îl scape pe Fritz. Doar că art. 6 din Codul Civil spune clar: legea nu are putere retroactivă. O eventuală modificare se aplică de acum înainte, nu poate şterge nimic din trecut. Aşa că orice ar face USR la legea ANI, nu are cum să "scape" pe nimeni de nimic. Practic Grindeanu a inventat o problemă care nu există juridic, ca să evite una care există real: legea ANI e un jalon asumat prin PNRR, Jalonul 431, iar nerespectarea lui înseamnă o penalizare de aproape 771 milioane de euro din fonduri europene", a scris Alexandru Dimitriu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în cazul legii ANI nu este vorba despre "o discuţie de partid", ci despre un termen "cu bani reali în joc".

El a adăugat că USR a stat la masă cu PNL şi UDMR, la Ministerul Justiţiei, şi a propus "modificări serioase" pe text, însă PSD a lipsit de la aceste discuţii.

"Acum, în loc să vină cu argumente pe conţinutul legii, Grindeanu inventează un scenariu imposibil din punct de vedere legal, ca să aibă o scuză să nu o voteze. E mai uşor să arunci acuzaţii pe surse decât să vii şi să discuţi pe text, mai ales când miza sunt 771 de milioane de euro pe care România riscă să îi piardă", a mai scris Dimitriu.

Declarația lui Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democraţii nu acceptă ca Dominic Fritz "să îşi rezolve problemele de integritate" prin modificarea legii.

"Le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Fritz să îşi rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcţia publică USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand şi ale altor USR-işti condamnaţi definitiv de Înalta Curte", a precizat liderul PSD, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute după consultările politice de la Palatul Cotroceni.