El a salutat faptul că preşedintele Nicuşor Dan "şi-a schimbat ritmul" şi că este "mult mai rapid, mult mai la subiect". Simion a apreciat că ultima lună a fost una "pierdută" şi că vina aparţine preşedintelui, care "s-a încăpăţânat să încalce" voinţa democratică şi Constituţia, făcând desemnări care "nu reflectă" votul românilor.

"Fără AUR nu se poate. Ţara trece prin nişte momente complicate. România a fost adusă în această situaţie de guvernările iresponsabile şi de conducătorii slabi pe care i-am avut. AUR a venit în faţa lui Nicuşor Dan cu o propunere de program de ieşire din criză şi cu o propunere de premier AUR, respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voinţa românilor, aşa cum a rezultat ea din alegerile din 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al ţării. În urma acelor alegeri, PSD a fost cel mai votat partid", a transmis Simion, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Liderul AUR a subliniat că "voinţa personală" a preşedintelui Nicuşor Dan "nu poate trece peste voinţa poporului". În acest sens, a adus în discuţie inclusiv varianta demiterii preşedintelui.

"Dacă Nicuşor Dan va continua să încalce voinţa românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea şi demiterea lui Nicuşor Dan", a spus el.

Potrivit acestuia, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul interimar Ilie Bolojan sunt "cei doi actori importanţi" care au creat "criza guvernamentală" şi trebuie să hotărască dacă se împacă sau nu. În acest sens, a menţionat că au trecut 45 de zile de la demiterea Guvernului.

"Guvernul Bolojan a adus ţara într-un impas economic fără precedent. Ei sunt responsabilii, ei sunt vinovaţii şi credem că ar trebui să facă un pas în spate şi să lase şi celelalte opţiuni politice să se desfăşoare. Dacă avem o concluzie a acestor consultări până acum este că AUR nu este un partid nicidecum antioccidental. AUR este un susţinător al parteneriatului transatlantic şi al valorilor democratice care îl caracterizează", a susţinut el.

În condiţiile în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus eventuale discuţii pentru formarea unui guvern cu AUR, George Simion a fost de părere că social-democraţii "persistă în eroare" şi acest lucru va afecta România.

"Eu aş face un apel la calm, la echilibru către toate formaţiunile politice şi aş spune că AUR este partea soluţiei, nu partea problemei. (...) De la formarea unui guvern până la moţiuni de cenzură, până la alegeri anticipate şi suspendarea şi demiterea preşedintelui, toate cărţile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi şi am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupaţi să joace rolul de actori politici", a afirmat el.

În opinia lui Simion, nominalizarea unui consilier prezidenţial pentru funcţia de premier a reprezentat "o gravă" încălcare a ordinii constituţionale.