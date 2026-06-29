“Interesul naţional" a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. Portavocea partidului şi fosta candidată AUR la Primăria Generală, umilită în direct la TV de propriul guru. AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem. Este un partid la ordin”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

El arată că acesta e momentul adevărului.

Potrivit lui Fritz, AUR este creaţia sistemului, fabricat să capteze şi să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului.

”Furia reală, îndreptăţită, împotriva partidului care a domnit peste România şi a furat-o sistematic de speranţe şi prosperitate după Revoluţie. Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moţiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact. Acum AUR primeşte misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu care a dat OUG 13 şi a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanţi AUR”, menţionează liderul USR.

El mai afirmă că ”AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD, ci este doar asigurarea de viaţă a PSD”.