„Tot cu această ocazie, au mai fost identificate opt biciclete, precum şi patru trotinete electrice, fără documente de provenienţă, despre care există suspiciunea că ar proveni de asemenea din săvârşirea unor infracţiuni de furt de pe teritoriul statului german, care au fost ridicate în vederea indisponibilizării", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu, scrie Agerpres.

Valoarea bicicletelor şi trotinetelor indisponibilizate este de peste 55.000 de lei.

Poliţiştii continuă cercetările pentru tăinuire.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale Neamţ, al poliţiştilor din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ion Creangă şi Biroului Criminalistic Roman.